萬事都可問Siri？家族旅遊沒安排 全家照做1推薦路線喜挖大寶貝

不少人出門旅遊靠導航找餐廳、找景點，沒想到現在連「挖鑽石」都能交給語音助理。美國德州一個家庭日前出遊時，因為詢問Siri附近哪裡能挖礦，意外被帶到阿肯色州一座州立公園，最後真的挖到一顆超過2克拉的鑽石，讓全家又驚又喜。

根據外媒《People》報導，這起幸運事件發生在去年12月30日。德州高中教師詹姆斯・沃德（James Ward）與妻子伊莉莎白，帶著兩名兒子，9歲的艾德里安與7歲的奧斯汀，一同造訪阿肯色州「鑽石坑州立公園」（Crater of Diamonds State Park），沒想到在園區內挖出一顆重達2.09克拉的棕色鑽石。

伊莉莎白透露，這趟旅程的起點，其實來自孩子的一句童言童語。12月初，全家在家時，小兒子奧斯汀突然問她：「媽媽，德州或附近有沒有地方可以挖水晶？」夫妻倆隨口用Siri查詢附近的挖礦地點，結果跳出位於阿肯色州墨菲斯伯勒的鑽石坑州立公園。

「我把連結傳給詹姆斯，他一看就說，『等等，那裡只要開車六個小時，我們可以去！』」伊莉莎白笑說。一家人之後正式出發，首日就在寒冷天氣中搜尋了約4個小時，原本打算放棄，但大兒子仍堅持隔天再試一次。沒想到第二天搜尋約2小時後，詹姆斯在公園用手翻土時，發現一顆「看起來帶有金屬光澤的晶體」。

詹姆斯隨即將石頭與其他礦物一起裝進紙袋，帶到園區的鑽石鑑定中心，經確認後證實，那正是一顆2.09克拉的鑽石。園區副園長考克斯（Waymon Cox）形容，這顆鑽石大小約像一顆玉米粒，帶有深黃褐色調與金屬光澤，是當地鑽石的典型特徵。

為了紀念這段全家人的回憶，詹姆斯用家族姓氏替這顆鑽石取名為「Ward Diamond」。至於是否出售，他則笑說：「現在還不知道，得先看看它到底值多少錢。」

詹姆斯也分享給未來想去尋寶的遊客，「鑽石可能在任何時間、任何地方出現，第一天沒找到也不要放棄。」伊莉莎白則補充，「多聽聽孩子的夢想，說不定會帶你走到意想不到的地方。」

園方表示，詹姆斯挖到的鑽石，是去（2025）年12月在地表發現的5顆鑽石之一。截至2025年底，園區全年共登記540顆鑽石，自1972年成為州立公園以來，遊客累計已挖出超過3.5萬顆鑽石。

據了解，鑽石坑州立公園是對外開放的鑽石礦，園區內提供挖掘鑽石工具的租用服務，遊客們只需付門票錢，若幸運挖到鑽石即可直接帶走，並不會收取額外費用。官網顯示，6歲以下兒童免費，6至12歲兒童門票7美元（約新台幣220元），成人則是一張票13美元（約新台幣410元）。