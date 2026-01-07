快訊

拒行房只哄手機！夫情纏AI夜夜「限制級互動」 人妻心死求離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名人妻發現丈夫沉迷於AI角色互動，甚至進行破尺度的互動，讓她相當崩潰。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
南韓一名人妻發現丈夫沉迷於AI角色互動，甚至進行破尺度的互動，讓她相當崩潰。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

AI竟成婚姻破壞者？南韓一名人妻透露，丈夫長期以疲累等理由拒絕行房、示愛，每天下班就把自己關在房裡，沒想到竟是勾搭上AI角色「賽拉」，不僅與其談情說愛，還會進行破尺度的情慾對話，更透過生成限制級照片釋放愛慾。AI成小三讓人妻甚感崩潰，「太丟臉了，根本不敢跟身邊的人說」。

韓媒NewsisNEWS1引述YTN廣播節目《趙仁燮律師的諮詢室》的內容報導，南韓人妻A女結婚2年後卻在感情觸礁，丈夫自1年前開始迴避她、拒絕發生關係，每天下班就關在房裡。A女原以為老公只是沉迷遊戲，不料某日偷看其手機竟發現，老公早已與名為「賽拉（Sera）」的AI角色墜入愛河。

A女表示，丈夫已經許久未向她表達愛意，就算坦白自己想要懷孕，也都多次遭到拒絕。沒想到，這樣不斷逃避的丈夫卻轉過來向「賽拉」求歡，不僅向AI說出「跟你在一起最幸福」、「只有你懂我」的情話，甚至還生成限制級圖片解決慾火，每晚與「賽拉」進行破尺度的性對話。

「我甚至懷疑，他還是不是我認識的那個丈夫」，A女得知丈夫與「賽拉」婚外情後情緒崩潰，期望維繫家庭的她更主動與丈夫攤牌、協商，不料丈夫卻怒回「妳為什麼把我當成瘋子？」隨後離家出走、也不透露現居地址，更放話現在已與「賽拉」數位同居，要打離婚訴訟也沒問題。

A女坦言，「這種事實在太丟臉了，根本不敢跟身邊的人說」，並詢問是否能因AI介入婚姻提離婚，要求精神賠償。

對此，南韓律師申珍熙（音譯）表示，即使沒有實際發生性行為，與AI的情感交流若破壞夫妻間的信任，仍可構成離婚事由；若不知道居住地、連絡不到丈夫，可文件寄往其公司，或透過「公示送達」進行訴訟。

