聯合新聞網／ 綜合報導
日本直播主Himawari日前在直播時，座位上方的冷氣機突然掉落，讓她飽受驚嚇。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
直播到一半，冷氣機竟直接砸下來！日本直播主Himawari日前開直播時，座位上方的冷氣突然掉落，嚇得她措手不及，事發影片也在網路瘋傳。Himawari第一時間點名冷氣的購買來源，電商平台隨即道歉並主動聯繫處理。然而，事後調查發現，掉落的冷氣根本不是在該平台購買；儘管如此，Himawari卻未刪文，因而遭部分網友抨擊。

日本直播主Himawari（ひまわり）日前直播時發生意外，安裝在電腦桌上方的冷氣突然掉落，桌面的物品遭到波及，全部亂成一團，本人也飽受驚嚇。從影片可見，Himawari跟觀眾互動到一半時，冷氣機突然掉下來砸到直播鏡頭，畫面也開始旋轉。Himawari一度反應不過來，說著「欸？等一下？看得到嗎？」隨後整理好狀態，才解釋冷氣機掉落的狀況。

事後，Himawari將相關照片及影片分享到社群平台X，更發文寫道「直播時，在Japanet（ジャパネット）購買安裝的空調掉下來了」。日本電商平台Japanet也火速在留言區道歉，除了主動聯絡Himawari外，也請她提供進一步的資訊，以利進行後續處理。

然而，4天後案情竟大反轉，Himawari再度發文更新近況，並同步道歉，「詢問Japanet後，對方表示根據我的地址，並沒有購買TOSHIBA冷氣的紀錄，所以這台掉落的空調並不是在該平台購買的，真的非常抱歉」。對此，Japanet不僅沒有要求直播主道歉，也未強迫刪文，將決定權留給Himawari。

案情大反轉後再度引發熱議，有網友開轟「我覺得應該把貼文刪掉」、「這種隨便的貼文真的最好不要發」、「刪掉（貼文）是理所當然的，是在刷流量吧？」，有人則誇獎電商的處理態度，「我常常在Japanet買東西，他們的售後跟客服真的超棒」、「Japanet的處理真的很棒」，也有人問「那到底是在哪裡買的？我想知道後續的處理情況」。

後續，Himawari並未再道歉、相關貼文也未刪除，她僅在留言區回覆「我家一樓的兩台冷氣確實是在Japanet買的」。

日本 直播 冷氣 電商

相關新聞

網購遇「收貨災難」！他狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了：跟地球道歉

網路購物方便又快速，是許多人採買的好選擇。然而，南韓一名網友在電商下單了1組15入的巧克力棒後，竟碰上「收貨災難」，平台竟將每一條巧克力棒分開包裝、出貨，讓他硬生生收到15個大紙箱，令他崩潰痛批...

直播到一半冷氣掉下來！日本直播主驚魂瞬間曝 怒點名電商卻翻車

直播到一半，冷氣機竟直接砸下來！日本直播主Himawari日前開直播時，座位上方的冷氣突然掉落，嚇得她措手不及，事發影片也在網路瘋傳。Himawari第一時間點名冷氣的購買來源，電商平台隨即道歉並主動聯繫處理...

影／新貓站長「四玉」上任！日本和歌山電鐵貴志站 延續近20年傳統

日本和歌山縣鐵路貴志川線的貴志車站今天舉行典禮，任命三花貓「四玉」為第3代貓站長，接替2025年11月去世的第2代貓站長...

按讚就做仰臥起坐！日偶像見「讚數狂飆」嚇到發抖 兌現承諾吐槽：也太硬了

網路發文必當說到做到！日本偶像結城萌近日發文分享身穿表演服的照片，更曬出自己的腹部特寫照，幽默地拋出「按讚數有多少就做幾次仰臥起坐」的挑戰，意外引發熱烈回響，按讚數一路狂飆。眼見數字不斷增加，結城萌一度緊張直呼「夠了夠了...

日插畫大師遭侵權！美國土安全部盜圖宣傳驅逐移民 網傻眼：史上最大尾小偷

自1970年代便活躍於日本藝文界、奠定80年代「城市流行」（City Pop）視覺風格的資深插畫家永井博（Hiroshi Nagai），近日在社群平台X上發文道出無奈求援。他驚訝地發現自己的熱帶海灘畫作，竟遭「美國國土安全部」（@DHSgov）盜用，且被改用於宣傳川普政府激進的驅逐移民政策，消息一出立刻引發美日網友譁然。

願付兩人餐費也不行！遭韓國火鍋店拒入內 50歲女怒：1個人錯了嗎

隨著單身經濟崛起，韓國近年來流行起「獨食」文化，但傳統觀念似乎仍難以動搖。據日媒KOREA WAVE報導，一名50多歲女性日前獨自前往一家新開幕的涮涮鍋用餐，即使主動表明「願意點兩人份餐點」，仍遭店家以「不接待單獨客」為由拒絕入內。當事人事後感到羞辱，憤而投訴媒體：「難道一個人吃飯也是種罪過嗎？」

