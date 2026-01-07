直播到一半冷氣掉下來！日本直播主驚魂瞬間曝 怒點名電商卻翻車

直播到一半，冷氣機竟直接砸下來！日本直播主Himawari日前開直播時，座位上方的冷氣突然掉落，嚇得她措手不及，事發影片也在網路瘋傳。Himawari第一時間點名冷氣的購買來源，電商平台隨即道歉並主動聯繫處理。然而，事後調查發現，掉落的冷氣根本不是在該平台購買；儘管如此，Himawari卻未刪文，因而遭部分網友抨擊。

日本直播主Himawari（ひまわり）日前直播時發生意外，安裝在電腦桌上方的冷氣突然掉落，桌面的物品遭到波及，全部亂成一團，本人也飽受驚嚇。從影片可見，Himawari跟觀眾互動到一半時，冷氣機突然掉下來砸到直播鏡頭，畫面也開始旋轉。Himawari一度反應不過來，說著「欸？等一下？看得到嗎？」隨後整理好狀態，才解釋冷氣機掉落的狀況。

事後，Himawari將相關照片及影片分享到社群平台X，更發文寫道「直播時，在Japanet（ジャパネット）購買安裝的空調掉下來了」。日本電商平台Japanet也火速在留言區道歉，除了主動聯絡Himawari外，也請她提供進一步的資訊，以利進行後續處理。

然而，4天後案情竟大反轉，Himawari再度發文更新近況，並同步道歉，「詢問Japanet後，對方表示根據我的地址，並沒有購買TOSHIBA冷氣的紀錄，所以這台掉落的空調並不是在該平台購買的，真的非常抱歉」。對此，Japanet不僅沒有要求直播主道歉，也未強迫刪文，將決定權留給Himawari。

案情大反轉後再度引發熱議，有網友開轟「我覺得應該把貼文刪掉」、「這種隨便的貼文真的最好不要發」、「刪掉（貼文）是理所當然的，是在刷流量吧？」，有人則誇獎電商的處理態度，「我常常在Japanet買東西，他們的售後跟客服真的超棒」、「Japanet的處理真的很棒」，也有人問「那到底是在哪裡買的？我想知道後續的處理情況」。

後續，Himawari並未再道歉、相關貼文也未刪除，她僅在留言區回覆「我家一樓的兩台冷氣確實是在Japanet買的」。