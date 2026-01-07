快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

影／新貓站長「四玉」上任！日本和歌山電鐵貴志站 延續近20年傳統

中央社／ 和歌山市7日綜合外電報導
日本各地經營困難的地方鐵道掀起仿效潮，紛紛將貓、狗、兔或其他動物任命為站長。 情境示意圖／Ingimage
日本各地經營困難的地方鐵道掀起仿效潮，紛紛將貓、狗、兔或其他動物任命為站長。 情境示意圖／Ingimage

日本和歌山縣鐵路貴志川線的貴志車站今天舉行典禮，任命三花貓「四玉」為第3代貓站長，接替2025年11月去世的第2代貓站長「二玉」，延續近20年的傳統。

日本共同社報導，貴志川線自從2007年任命貓咪「小玉」為首位貓站長後，受到全日本注意，並成功吸引國內外遊客前來，帶動觀光收入增加，讓這條鐵路線能維持收支平衡、脫離財務困境。

這樣的做法也掀起日本各地經營困難的地方鐵道仿效潮，紛紛將貓、狗、兔或其他動物任命為站長。

今天在位於和歌山縣紀之川市的貴志車站前，經營貴志川線的和歌山電鐵社長小嶋光信將刻有「四玉站長」頭銜的金屬牌掛在這隻貓的脖子上，現場觀眾報以掌聲。

和歌山電鐵同時介紹最新的見習貓站長「六玉」。同樣是三花貓的二玉已獲追任為榮譽站長。

52歲來自大阪府藤井寺市的家庭主婦淺野千佐子自小玉時期起就是貴志車站貓站長的粉絲。她說：「希望貓站長們將繼續守護貴志川線。」

典禮結束後，小嶋對媒體記者表示，日本地方鐵路正處於重大變革的轉捩點，希望四玉的站長身分將帶領改革。

日本 貓咪 鐵道 動物

延伸閱讀

中收緊對日出口管制 禁止可軍用項目清單達千項 日本強烈抗議

相關新聞

網購遇「收貨災難」！他狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了：跟地球道歉

網路購物方便又快速，是許多人採買的好選擇。然而，南韓一名網友在電商下單了1組15入的巧克力棒後，竟碰上「收貨災難」，平台竟將每一條巧克力棒分開包裝、出貨，讓他硬生生收到15個大紙箱，令他崩潰痛批...

直播到一半冷氣掉下來！日本直播主驚魂瞬間曝 怒點名電商卻翻車

直播到一半，冷氣機竟直接砸下來！日本直播主Himawari日前開直播時，座位上方的冷氣突然掉落，嚇得她措手不及，事發影片也在網路瘋傳。Himawari第一時間點名冷氣的購買來源，電商平台隨即道歉並主動聯繫處理...

影／新貓站長「四玉」上任！日本和歌山電鐵貴志站 延續近20年傳統

日本和歌山縣鐵路貴志川線的貴志車站今天舉行典禮，任命三花貓「四玉」為第3代貓站長，接替2025年11月去世的第2代貓站長...

按讚就做仰臥起坐！日偶像見「讚數狂飆」嚇到發抖 兌現承諾吐槽：也太硬了

網路發文必當說到做到！日本偶像結城萌近日發文分享身穿表演服的照片，更曬出自己的腹部特寫照，幽默地拋出「按讚數有多少就做幾次仰臥起坐」的挑戰，意外引發熱烈回響，按讚數一路狂飆。眼見數字不斷增加，結城萌一度緊張直呼「夠了夠了...

日插畫大師遭侵權！美國土安全部盜圖宣傳驅逐移民 網傻眼：史上最大尾小偷

自1970年代便活躍於日本藝文界、奠定80年代「城市流行」（City Pop）視覺風格的資深插畫家永井博（Hiroshi Nagai），近日在社群平台X上發文道出無奈求援。他驚訝地發現自己的熱帶海灘畫作，竟遭「美國國土安全部」（@DHSgov）盜用，且被改用於宣傳川普政府激進的驅逐移民政策，消息一出立刻引發美日網友譁然。

願付兩人餐費也不行！遭韓國火鍋店拒入內 50歲女怒：1個人錯了嗎

隨著單身經濟崛起，韓國近年來流行起「獨食」文化，但傳統觀念似乎仍難以動搖。據日媒KOREA WAVE報導，一名50多歲女性日前獨自前往一家新開幕的涮涮鍋用餐，即使主動表明「願意點兩人份餐點」，仍遭店家以「不接待單獨客」為由拒絕入內。當事人事後感到羞辱，憤而投訴媒體：「難道一個人吃飯也是種罪過嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。