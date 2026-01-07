快訊

網購遇「收貨災難」！他狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了：跟地球道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名網友在電商平台酷澎下單商品，沒想到竟收到15個大紙箱，每個商品都被分開包裝。圖／法新社
南韓一名網友在電商平台酷澎下單商品，沒想到竟收到15個大紙箱，每個商品都被分開包裝。圖／法新社

網路購物方便又快速，是許多人採買的好選擇。然而，南韓一名網友在電商下單了1組15入的巧克力棒後，竟碰上「收貨災難」，平台竟將每一條巧克力棒分開包裝、出貨，讓他硬生生收到15個大紙箱，令他崩潰痛批「酷澎應該向地球道歉」！

南韓一名網友發文表示，日前他透過電商平台酷澎（Coupang）下單了1組15入的巧克力棒，不料到貨時卻遇上「收貨災難」。從照片可見，網友收到整整15個紙箱，而每個箱子打開來，都只有1條60克重的巧克力棒，讓他崩潰直呼，「酷澎應該向地球道歉，明明是15入的組合配送，但是收到了15個箱子」。

韓媒YTN報導，有人詢問該網友，是不是買了單包裝的巧克力棒，並分開下單了15次？對此，網友亮出購物紀錄澄清，真的是買了「15入1組」的巧克力棒，被酷澎直接「分裝寄送」。

貼文也被轉發到網路論壇theqoo，發文者無奈表示「乾脆就不要用（酷澎）了吧」。其他人也分享購物經驗，「我買了4瓶裝的蠔油組合，結果收到4個箱子」、「每個地方出貨的方式不太一樣嗎？我們這邊就直接裝在同個箱子裡耶」，也有人發表看法，「這是怎麼回事？」、「我今天直接把Coupang會員取消了」、「這就是為什麼我這幾年都沒碰它」。

YTN報導指出，近年來酷澎過度包裝的爭議層出不窮，有評論認為，過度包裝不僅會增加廢棄物、引發環境汙染，也會對消費者帶來壓力，並呼籲電商平台應盡快改善。

