按讚就做仰臥起坐！日偶像見「讚數狂飆」嚇到發抖 兌現承諾吐槽：也太硬了

網路發文必當說到做到！日本偶像結城萌近日發文分享身穿表演服的照片，更曬出自己的腹部特寫照，幽默地拋出「按讚數有多少就做幾次仰臥起坐」的挑戰，意外引發熱烈回響，按讚數一路狂飆。眼見數字不斷增加，結城萌一度緊張直呼「夠了夠了」，最終累積1.6萬個讚後，她也宣布將連續160天、每日上傳「健身任務片」。

日本偶像結城萌是團體「MERKMAL MERMAL（メルクマールメルマール）」的成員，日前她在社群平台X分享穿著表演服的照片，發文寫道「獲得多少個讚，我就做幾下仰臥起坐」，同時附上自己腹部的特寫照，因坐姿與服裝剪裁的關係，小腹呈現較肉感的線條，自然又可愛的模樣立刻引來回響。

網友們看到貼文後紛紛留言，「加油啊」、「為妳的仰臥起坐計畫應援！」、「因為太可愛了，請改成按讚幾次就吃幾顆泡芙吧」。見按讚數持續衝高，結城萌也驚慌表示「嚇到發抖、夠了夠了、請救救我」，至截止時間共累積獲得1.6萬個讚。

結城萌也兌現承諾回應，「我會每天上傳做100次仰臥起坐的影片！算下來總共要花160天，我會確實做到的，請多多指教！」她也坦言，原先打算直播做仰臥起坐，但沒想到讚數衝這麼高，計畫趕不上變化，便改以錄製影片的方式完成任務，並從1月5日起每日更新影片。

在網路爆紅也讓結城萌受寵若驚，她也在貼文吐露心情，貼文的按讚數破萬讓她相當開心，粉絲人數也因此變多了，雖然起初擔心會被網友酸言酸語，但幸好大家的留言都很溫柔，甚至連現實的朋友都會笑她「妳變成名人了啦」。結城萌坦言，有時也會被「不想只紅一次就結束」的不安感壟罩，但她也忍不住吐槽，「每天做100次仰臥起坐也太硬了吧」。