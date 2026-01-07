日插畫大師遭侵權！美國土安全部盜圖宣傳驅逐移民 網傻眼：史上最大尾小偷
自1970年代便活躍於日本藝文界、奠定80年代「城市流行」（City Pop）視覺風格的資深插畫家永井博（Hiroshi Nagai），近日在社群平台X上發文無奈求援。他驚訝地發現自己的熱帶海灘畫作，竟遭「美國國土安全部」（@DHSgov）盜用，且被改用於宣傳川普政府激進的驅逐移民政策，消息一出立刻引發美日網友譁然。
據了解，美國國土安全部日前發布一張帶有濃厚政治色彩的圖片，背景直接挪用永井博筆下經典的蔚藍天空、棕櫚樹與沙灘，圖上卻被嵌入「驅逐100萬人後的美國」，發文上還寫著「國家不再受第三世界圍困」，將原本悠閒的氛圍扭曲為排外宣傳。永井博隨後發文：「美國土安全部未經許可使用了我的畫作，這該怎麼辦才好？」語氣中充滿錯愕。
事件曝光後，日本網友紛紛留言痛批這簡直是「來頭最大的盜圖案」，官方一邊喊著守護國土，一邊卻公然侵犯外國人的智慧財產權，實在諷刺。更有網友留言：「這讓我想起吉卜力工作室對付迪士尼的手段。」
美國網友也看不下去，不少網友以英語留言建議永井博「立刻詢問相關律師提告」，或先向X平台提出「數位千禧年著作權法」（DMCA）的下架要求，強調「若平台不刪除侵權貼文，也將承擔法律責任」。
儘管群情激憤，但也有人冷靜分析，考量到跨國訴訟的高額成本，對抗美國聯邦政府恐怕不容易，這起荒謬的「國家級盜圖」事件，目前仍在網路上持續延燒。
