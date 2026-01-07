蘇梅島瀑布懸崖邊打卡！法國遊客自拍墮崖慘死 女友抓樹枝逃過一劫

旅遊打卡切記注意安全！泰國度假聖地蘇梅島發生恐怖墮瀑布意外，1對法國遊客到一座瀑布打卡時，因為站到懸崖邊的濕滑岩石打卡自拍，不慎「跣腳」打滑墮瀑布，女友及時抓住樹枝逃過一劫，但22歲男友被強勁水流沖落懸崖失蹤。求救人員最終發現法男遊客的遺體卡在下一層岩石的水潭，要用繩索吊起轉用擔架抬下山，驗屍初步發現其頭部曾受猛烈撞擊。

泰國傳媒報道，事發於1月5日下午1時，蘇梅島警方接報，指納蒙二號瀑布（Na Muang 2 Waterfall）有人從瀑布上的岩石墮下。22歲的法國遊客維爾戈斯（Alexis Vergos）由瀑布的第五層開始墮下，被發現死在第四層懸崖邊的水潭內，當局派出救援隊。

蘇梅島瀑布邊緣打卡自拍跣腳墮下

其女友羅曼（Romane）透露，事發時兩人在瀑布的第五層遊玩，在瀑布邊緣打卡自拍，過程中不慎打滑同時墮下。她及時抓緊樹枝，僥倖逃過一劫，但男友被瀑布的強勁水流沖落懸崖。她脫困後即趕下求救，請山下的餐廳職員報警。

遺體卡瀑布中間 需用繩索吊起

由於地形陡峭，救援隊發現維爾戈斯遺體於在第四層的水潭後，用繩索將遺體從懸崖中吊起，隨後安置到擔架上抬下山，救援歷時2小時。維爾戈斯的遺體被送到蘇梅島醫院，經初步驗屍，發現其頭部受猛烈撞擊。

此瀑布過去曾發生多宗嚴重意外，2024年6月1名意大利遊客在岩石上滑倒，臀部及腿部受傷，同年11月，1名印度遊客在該瀑布墮斃。

文章授權轉載自《香港01》