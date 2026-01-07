快訊

還原失事關鍵1分鐘 …飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」 連喊3次跳傘隨即消失

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

低溫巨浪也不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

願付兩人餐費也不行！遭韓國火鍋店拒入內 50歲女怒：1個人錯了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國人氣火鍋店拒單身女性獨自用餐引發爭議。 示意圖／Ingimage
韓國人氣火鍋店拒單身女性獨自用餐引發爭議。 示意圖／Ingimage

隨著單身經濟崛起，韓國近年來流行起「獨食」文化，但傳統觀念似乎仍難以動搖。據日媒KOREA WAVE報導，一名50多歲女性日前獨自前往一家新開幕的涮涮鍋用餐，即使主動表明「願意點兩人份餐點」，仍遭店家以「不接待單獨客」為由拒絕入內。當事人事後感到羞辱，憤而投訴媒體：「難道一個人吃飯也是種罪過嗎？」

據韓國電視節目《事件班長》指出，該名女性會在週末獨自探訪美食，卻在這次用餐體驗中遭店家下逐客令。對此，韓國開放網路大學諮商心理學教授朴相熙（音譯）批評，韓國目前約有三至四成人口獨居，獨自用餐已是常態，「既然客人願意支付兩人份費用，店家沒有虧損理由，拒絕接待實在令人不解。」

但評論家崔英鎮（音譯）則推測，店家可能擔心若店內出現獨自用餐的客人，會引發「連鎖效應」，吸引更多單身客佔用桌位，影響翻桌率或家庭客用餐氛圍，因此才選擇「預防性拒絕」。

這起事件引發許多網友討論，不少人聯想到日劇《孤獨的美食家》在韓國爆紅的現象。過去韓國社會普遍視「一個人吃飯」為禁忌，容易被貼上「沒朋友、孤單寂寞」的負面標籤。但隨著該劇熱播，加上韓國30多歲族群半數未婚、少子化問題比日本更嚴重的社會現實，「獨食」逐漸成為不得不接受的生活型態。韓國的單人烤肉、單人壽司店鋪正在增加，但社會上對「孤獨美食家」的包容度，顯然還有很長一段路要走。

韓國 孤獨的美食家 單身 少子化

延伸閱讀

「日本食材像海洋垃圾」法國人嘗鮮衝擊味蕾 1年後才體會美味

無外籍勞力日本社會將癱瘓？高齡化產業陷壓榨爭議 治安恐成犧牲品

明明有睡卻好累？溫差大也會讓你過勞 醫教5招化解「冬季倦怠」

高市早苗率內閣新年參拜 小野田紀美男裝帥翻全網：連神明都想看

相關新聞

蘇梅島瀑布懸崖邊打卡！法國遊客自拍墮崖慘死 女友抓樹枝逃過一劫

旅遊打卡切記注意安全！泰國度假聖地蘇梅島發生恐怖墮瀑布意外，1對法國遊客到一座瀑布打卡時，因為站到懸崖邊的濕滑岩石打卡自拍，不慎「跣腳」打滑墮瀑布，女友及時抓住樹枝逃過一劫，但22歲男友被強勁水流沖落懸崖失蹤。求救人員最終發現法男遊客的遺體卡在下一層岩石的水潭，要用繩索吊起轉用擔架抬下山，驗屍初步發現其頭部曾受猛烈撞擊。

願付兩人餐費也不行！遭韓國火鍋店拒入內 50歲女怒：1個人錯了嗎

隨著單身經濟崛起，韓國近年來流行起「獨食」文化，但傳統觀念似乎仍難以動搖。據日媒KOREA WAVE報導，一名50多歲女性日前獨自前往一家新開幕的涮涮鍋用餐，即使主動表明「願意點兩人份餐點」，仍遭店家以「不接待單獨客」為由拒絕入內。當事人事後感到羞辱，憤而投訴媒體：「難道一個人吃飯也是種罪過嗎？」

父親「榮譽謀殺」活活溺死女兒！逃亡海外自首 2兒疑參與判關20年將上訴

2024年荷蘭一名伊斯蘭教父親以「榮譽謀殺（Honour Killing）」殺害女兒，逃往敘利亞後向荷蘭媒體自首。今年荷蘭當局判處該父親30年監禁，但荷敘兩國並沒有引渡條款，犯嫌是否服刑引發質疑。

「日本食材像海洋垃圾」法國人嘗鮮衝擊味蕾 1年後才體會美味

對第一次接觸異國飲食的旅人而言，視覺衝擊往往決定了第一印象。根據日媒ほっとせなNEWS報導，旅居京都十年的法國人Florian近期於YT頻道中坦言，多年前初次踏入日本便利商店時，架上琳瑯滿目的海藻相關食品曾讓他覺得非常疑惑。他說，因為法國沒有食用海藻的習慣，看著飯糰上黑色的海苔，內心最真實的衝擊竟是：「為什麼要在食物裡放這麼多海藻？這看起來簡直像海裡的垃圾。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。