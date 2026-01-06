父親「榮譽謀殺」活活溺死女兒！逃亡海外自首 2兒疑參與判關20年將上訴

2024年荷蘭一名伊斯蘭教父親以「榮譽謀殺（Honour Killing）」殺害女兒，逃往敘利亞後向荷蘭媒體自首。今年荷蘭當局判處該父親30年監禁，但荷敘兩國並沒有引渡條款，犯嫌是否服刑引發質疑。

根據《DutchNews.nl》、《每日郵報》報導，一名18歲女子瑞安（Ryan）2024年被發現溺死在荷蘭一處淺水池，她遭到膠帶綑綁、嘴巴被堵上，證據顯示她被扔進水裡時還活著。其指甲下和膠帶上都發現她父親哈利德（Khaled al Najjar）的DNA，而哈利德犯案後早已逃往敘利亞，隨後寫信給《電訊報（De Telegraaf）》自首。

檢方指出，由於瑞安選擇「西式生活」：拒絕戴頭巾、與異性交往、使用社群平台等等違反伊斯蘭傳統教義，讓她的父兄感到不齒，認為這些行為使家族蒙羞。據了解，瑞安自2022年起多次被送往不同機構照料，並多次報警稱她的父兄威脅和毆打她。

警方認為哈利德23歲和25歲的兒子也有參與犯案，兩人被捕後否認，甚至稱哈利德是「怪物」，但法庭獲悉兩人曾和哈利德討論殺害方式，並為了協助掩蓋謀殺，刪除瑞安手機的照片和影片，還要求其他家人刪除對話紀錄。

兩兄弟被判處20年監禁，但只有長子出庭，次子留在監獄未參與聽證會。長子的律師認為，沒有證據表明委託人與此案有關，將會上訴。

