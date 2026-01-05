「日本食材像海洋垃圾」法國人嘗鮮衝擊味蕾 1年後才體會美味

對第一次接觸異國飲食的旅人而言，視覺衝擊往往決定了第一印象。根據日媒「ほっとせなNEWS」報導，旅居京都十年的法國人Florian近期於YT頻道中坦言，多年前初次踏入日本便利商店時，架上琳瑯滿目的海藻相關食品曾讓他覺得非常疑惑。他說，因為法國沒有食用海藻的習慣，看著飯糰上黑色的海苔，內心最真實的衝擊竟是：「為什麼要在食物裡放這麼多海藻？這看起來簡直像海裡的垃圾。」

Florian解釋，在法國人眼中，多認為海苔、海藻類是「自然的產物」而非「食材」。儘管充滿違和感，他在來日一個月後，仍以探險的精神首度嘗試海苔飯糰。但這場體驗並未讓他對海苔「一見鍾情」，他回憶當時的第一口感想，只覺得像是在吃草，是種「必須克服的怪味道」。

第二年時Florian發現，他開始能細細品嘗海苔搭配米飯的美味，並在咀嚼間體會到層次豐富的口感。這原本令他困惑的海藻，搖身一變成為日本健康飲食的象徵。

Florian透過自己的經驗指出，異國文化中最初令人不解的事物，往往需要時間累積才能漸漸體會。那些現在感到陌生的衝擊，或許經過一段時間，也會成為生命中不可或缺的日常。