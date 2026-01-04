快訊

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

總統馬杜洛遭美軍逮捕！Netflix男星狂喜：委內瑞拉從未如此開心

不只是耐髒！設計師曝飛機座椅「全是藍色」原因：能騙過大腦

聯合新聞網／ 綜合報導
多數航空公司選擇藍色作為座椅顏色，專家指出，這是因為藍色具有鎮靜效果，能緩解乘客對飛行的焦慮感。示意圖／Ingimage
多數航空公司選擇藍色作為座椅顏色，專家指出，這是因為藍色具有鎮靜效果，能緩解乘客對飛行的焦慮感。示意圖／Ingimage

搭乘飛機時，你是否注意過機艙座椅的顏色？放眼望去，絕大多數的航空公司都不約而同選擇了「藍色」作為座椅主色調。這並非巧合，也不是單純為了耐髒，航空設計專家揭露，這背後其實隱藏著精心策劃的「色彩心理學」，從緩解焦慮到改變乘客對溫度的感知，每一個細節都經過深思熟慮。

⭐2025總回顧

據英國「每日郵報」（DailyMail）報導波音公司每年製造數百架飛機，在全球擁有超過1.4萬架商用客機，在設計機艙內裝時，設計師會考量色彩對乘客潛意識的影響。波音指出，藍色與綠色通常與「和平」及「寧靜」的意象連結，而藍色與紫色則象徵著高貴。

旅遊訂票平台Nanak Flights執行長卡普爾（Rishi Kapoor）解釋，儘管統計數據顯示飛機是最安全的交通工具，但仍有許多乘客在飛行過程中容易感到焦慮或壓力。此時，藍色能發揮關鍵的鎮靜作用，幫助乘客放鬆心情，讓旅程更加舒適，「這看似微不足道的細節，卻是打造優質飛行體驗的關鍵。」

航空設計師古德（Nigel Goode）進一步分析，不同色調的藍色也有不同用途。廉價航空傾向使用色彩鮮豔、大膽的藍色來強化品牌印象；而傳統航空公司則多採用柔和、低飽和度的藍色，目的是營造出一種「家」的放鬆感，以及自然、樸實的氛圍。

古德也點出藍色在航空史上的地位：藍色長期以來被視為保守、無爭議的企業代表色，象徵著「值得信賴」與「安全」，這也是為何像英國航空（British Airways）等老牌航空業者多年來始終鍾情於此色系。此外，色彩的深淺也會影響空間感：淺色系能讓機艙看起來更寬敞開闊，深色系則容易產生狹窄壓迫感。

除了情緒安撫，色彩甚至能欺騙大腦的生理感知，蒂格（Teague）設計公司的設計師崔普（Virginia Tripp）曾向波音透露，顏色會影響人對「濕度、溫度甚至氣味」的判斷。例如，藍色能營造出清新、乾淨的感覺，藍色與綠色混搭會讓人覺得環境較涼爽，橘色會帶來溫暖感，而粉紅色則可能讓人聯想到甜味。因此，為了讓乘客在密閉乾燥的機艙內感到清爽舒適，藍色自然成為了首選。

飛機 搭飛機 機艙 乘客 設計師 波音 航空公司

延伸閱讀

搭長途經濟艙想獲得最佳飛行體驗？空服員揭密最棒和最糟位置

全飛機等她一個？婦人機上狂喊「抓我」 飛機延誤逾1小時旅客氣炸

美媒：川普下令空襲委內瑞拉軍事設施 首都傳至少7聲爆炸、有飛機飛過

別把外套放飛機頭頂行李櫃！空服員揭2大缺點：覺得全身不對勁

相關新聞

不只是耐髒！設計師曝飛機座椅「全是藍色」原因：能騙過大腦

搭乘飛機時，你是否注意過機艙座椅的顏色？放眼望去，絕大多數的航空公司都不約而同選擇了「藍色」作為座椅主色調。這並非巧合，也不是單純為了耐髒，航空設計專家揭露，這背後其實隱藏著精心策劃的「色彩心理學」，從緩解焦慮到改變乘客對溫度的感知，每一個細節都經過深思熟慮。

連2年被騙？大批民眾聚集伯明翰等跨年煙火 警方無奈：早澄清過沒活動

全球各地都以不同方式慶祝踏入2026年，煙火表演可以說是其中一個亮點。不過在英國伯明翰（Birmingham）就有大批民眾聚集，但說好的煙火卻根本不存在，而且這個騙局已經是連續兩年發生。

女神崩壞？明日花綺羅「缺牙拜年」嚇壞粉絲 達人揭真相：應該不是AI

前AV女優明日花綺羅（明日花キララ）自成人界引退後，在各領域皆發展有成，收入相當可觀。然而，明日花綺羅去（2025）年捲入與韓團THE BOYZ成員周鶴年私會的風波，新年本將是新的開始，不料她卻自爆「少了一顆牙...

現實版王牌天神？「先知」預言12月25日世界毀滅未成真 遭警方逮捕

迦納一名自稱先知的男子諾亞（Ebo Noah）因宣稱「世界將於2025年12月25日毀滅」，引發民眾恐慌。而隨著時間過去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。