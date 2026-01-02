快訊

連2年被騙？大批民眾聚集伯明翰等跨年煙火 警方無奈：早澄清過沒活動

香港01／ 撰文：張子傑
全球各地都以不同方式慶祝踏入2026年，煙火表演可以說是其中一個亮點。 歐新社
全球各地都以不同方式慶祝踏入2026年，煙火表演可以說是其中一個亮點。不過在英國伯明翰（Birmingham）就有大批民眾聚集，但說好的煙火卻根本不存在，而且這個騙局已經是連續兩年發生。

《衛報》1月1日報導，伯明翰市內的百年紀念廣場（Centenary Square）的摩天輪外在跨年夜有數以百計民眾響應網上呼籲聚集，期待在踏入新年一刻開始的煙火表演，可惜他們頭上卻是漆黑一片的夜空。

警方：沒有「說好的煙火」

報導提到，有網上宣傳聲稱當地迎接新一年時會有「眼花撩亂的煙火表演」，民眾在一片音樂聲享受其中。即使西米德蘭茲郡警方（West Midlands Police）早已在12月30日澄清伯明翰市內在跨年夜沒有官方的煙火表演及慶祝活動，但始終仍無法阻止民眾到場。

更諷刺的是，伯明翰在2025年新年亦發生同類事件，惟這些網友似乎沒有汲取教訓。警方指像今次事件般的不實資訊可能為當地帶來真正的安全問題，再加上大批民眾在一個不存在的活動上聚集，將會令公共交通、緊急服務等受壓，並導致市中心非常擠迫。

除了伯明翰，網上流傳一張AI生成照片，倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）被描繪成聖誕市集，結果有旅客信以為真。

文章授權轉載自《香港01》

英國 倫敦 跨年 詐騙 假消息 煙火秀

