女神崩壞？明日花綺羅「缺牙拜年」嚇壞粉絲 達人揭真相：應該不是AI

前AV女優明日花綺羅（明日花キララ）自成人界引退後，在各領域皆發展有成，收入相當可觀。然而，明日花綺羅去（2025）年捲入與韓團THE BOYZ成員周鶴年私會的風波，新年本將是新的開始，不料她卻自爆「少了一顆牙」的驚人現況，影片曝光後再度掀起話題。

明日花綺羅過去因精緻的臉蛋與姣好的身材，在AV界佔有一席之地，引退「暗黑界」後，不僅開設個人品牌、擴大事業版圖，一舉一動仍充滿話題。昨（1）日新年第一天，明日花綺羅即發布一條短片向大家拜年，更突襲公開她「缺一顆牙」的模樣，令粉絲相當震驚。

明日花綺羅在貼文寫道，「雖然好像少了一顆（牙齒），但還是要帶著笑容跟大家說聲新年快樂」。根據日刊體育報導，明日花綺羅後續也更新TikTok，並在影片中提及，「缺牙直播第2天！臉雖然還在腫，但多虧大家，2026年每天都能笑口常開！」

對此，AV達人一劍浣春秋分析，「這應該不是AI」，他表示，一向愛漂亮的明日花綺羅不僅在影片中把牙齒拿下來，還多次咧嘴大笑、展現「少了門牙」的模樣，令他感到相當佩服。

一劍浣春秋也提到，有整形醫生認為，明日花綺羅會變成現在這樣，可能是整型時接受全身麻醉的後遺症，而該名醫生也呼籲，整型時應選擇有合格麻醉醫師的診所。