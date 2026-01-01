日本紅白史上最狂？歌手著金色戰袍「開腿熱唱」 網揪1點指：官方認可

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女饒舌歌手Chanmina及女團HANA首次登上NHK紅白歌唱大賽舞台。圖／取自X@HANA__BRAVE
日本女饒舌歌手Chanmina及女團HANA首次登上NHK紅白歌唱大賽舞台。圖／取自X@HANA__BRAVE

日本跨年特別節目「NHK紅白歌唱大賽」是許多人迎新年必備的娛樂之一，AKB48、aespa、LiSA、Mrs. GREEN APPLE、Perfume等藝人皆受邀演出，陣容相當豪華。其中，饒舌歌手Chanmina的表演因打破觀眾對NHK的尺度認知，衣服露出度較高，且一度開腿熱唱，讓網友相當震撼，有人感到不可思議，也有人因此被圈粉。

第76屆NHK紅白歌唱大賽昨日登場，27歲的日本女饒舌歌手Chanmina（ちゃんみな）首度參戰紅白，高唱《NG》及《SAD SONG》兩首歌曲。從影片可見，Chanmina穿著一席曝光度較高的金色貼身衣，先是坐在男舞者的肩上唱歌，接著張開雙腿、左腳彎曲，以仰躺、側躺的姿勢被抱起，被抬著走下階梯並持續熱唱，RAP猛烈輸出，展現高強的實力。

與其他藝人的演出相比，Chanmina的表演震撼力十足，尺度也相對開放了些，畫面一播出後，隨即引發日本網友討論。部分網友感到衝擊，「這樣真的可以嗎？」、「乍看之下還以為下半身全裸，嚇了一跳」，另一派網友則肯定Chanmina精彩的演出，「第一次看Chanmina表演，沒想到NHK能把這麼強的藝人端上來」、「氣場全開」。

此外有人發現，Chanmina或許考量電視播映的規範，在獻唱歌曲《NG》時，疑似有調整部分歌詞。且後續NHK也將表演畫面放到各社群網站，讓網友認為，「因為NHK用這個畫面當影片縮圖衝流量，所以等於是官方認可的」。

根據日媒J CAST NEWS報導，Chanmina於2017年主流出道，熟悉日韓英3國語言。此次不僅是她首度登上日本紅白舞台，由她擔任製作人的女團「HANA」也一齊亮相，雙方更合作演出，展現默契。

日本 NHK 藝人 歌手 跨年

