郵輪一夜浪漫成惡夢！她開燈後見豔遇床伴「被調包」嚇壞 衣衫不整奪門而出

聯合新聞網／ 綜合報導
知名遊輪驚爆離譜性侵案！一位來自美國邁阿密的女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」，從原本的男子變成他的繼兄，讓她當場尖叫崩潰。

綜合外媒報導，事件發生在去年12月15日，嘉年華拂曉號（Carnival Sunrise）郵輪駛離巴哈馬埃盧塞拉島（Eleuthera）後不久。當時，這位25歲的女子與家人一同搭乘郵輪，在旅途中結識26歲的賽尤安・雷杜斯（Sayjuan Readous），兩人迅速擦出火花，不僅互留聯絡方式，還在泳池畔喝酒聊天，氣氛曖昧。

當晚女子便隨著雷杜斯返回艙房，準備共度親密時光。不料，雷杜斯卻突然關燈，並稱要外出辦事後離開房間，女子不疑有他，很快便睡著。女子向警方供稱，她半夢半醒間感覺有人回到床上，以為是雷杜斯返回，便與對方發生性行為；直到事後打開燈光，才發現床上的人根本不是雷杜斯，而是他的28歲繼兄安東尼・佛勞爾斯（Antoine Flowers Jr.）。

突如其來的真相讓女子當場尖叫，聲音驚動第八層甲板的其他乘客與船員。船方人員趕抵後，發現她衣衫不整、情緒崩潰，立即安排隨船醫師檢查，並通報巴哈馬警方。隔天早上，這對繼兄弟在巴哈馬首都拿索（Nassau）遭到逮捕。

警方調查認定，這起事件疑為「預謀調包性侵」。雷杜斯被懷疑趁女子熟睡時離開艙房，刻意讓早已知情的繼兄進入房內頂替。兩人於22日出庭，皆被控性侵罪，其中雷杜斯另被加控教唆性侵。法官裁定兩人不得交保，須持續羈押，預計於3月26日再次開庭。

每日郵報報導指出，雷杜斯堅稱性行為是你情我願，而佛勞爾斯則拒絕發表任何回應。嘉年華郵輪公司則表示，船方在接獲通報後，已立即進行醫療評估、蒐證並提供必要協助，案件目前全數交由巴哈馬執法單位調查，不再另行評論。

