發跨年財？時代廣場跨年夜商販新生意：成人尿布一片售價1500元

美國紐約時代廣場跨年夜向來是吸引大批民眾聚集迎接新年的熱門地點，但在嚴格人流與安全管制下，「如廁問題」成為群眾難以啟齒、擔心的問題。今年跨年夜，部分狂歡者為避免長時間無法離開管制區，選擇穿戴成人尿布應急，也意外催生起街頭商機。

根據《紐約郵報》報導，週三當天，在時代廣場周邊可見小販販售成人尿布、塑膠內褲與暖暖包等物品。有攤販甚至以每片50美元(約新台幣1500元)的價格出售成人尿布，並提醒隨著夜晚接近午夜，價格可能再度上漲。

38歲的攤販奧蘭多・門德茲表示，一旦進入跨年活動的圍欄管制區，民眾幾乎無法再外出如廁，「裡面根本沒有廁所，進去就出不來，這對很多人來說是個真正的問題。」他指出，當天中午前就已成功售出多組成人尿布給不同年齡層的女性。

門德茲坦言，成人尿布的需求遠高於想像，「很多人一大早就已經穿上尿布，早來排隊的人都很清楚狀況。」他也表示，這類臨時商機的靈感，來自先前販售聖誕樹的經驗，認為跨年夜同樣存在特殊需求。

今年跨年夜同時面臨低溫考驗，氣溫一度降至華氏20多度（約攝氏零下數度）。來自德州達拉斯的38歲工程師諾蒂・恩德洛武表示，她為了禦寒與避免頻繁如廁，選擇穿上兩層成人尿布，「它們穿起來其實就像一般內褲，希望用不到，但以防萬一。」

來自加州聖塔莫尼卡的55歲幼兒園教師金伯利・邁爾斯則表示，為了圓多年來親臨時代廣場看水晶球降落的夢想，她不僅準備成人尿布與保暖衣物，還攜帶食物、暖手包與藥品，「我很興奮，但也有點緊張，天氣真的很冷。」