日本人出國大解放？他脫到「剩短褲+聖誕帽」想跳恆河 印度人暴怒

印度北部瓦拉納西（Varanasi）的恆河邊，12月25日聖誕節當天，一群被指是日本人的遊客戴著聖誕帽站在岸邊，其中有男性試圖下水，遭到當地居民阻止和批評。警方表示，這宗事件源自於誤會，雙方事後都道歉，並未立案。

影片顯示，幾名戴著聖誕帽的遊客站在恆河岸上，其中一男子脫下外衣、穿著短褲和聖誕帽準備下河，但遭到民眾阻止。據《今日印度》報導，還有居民指控遊客試圖在河裡小便。

另外一名男遊客試圖離開，但被民眾帶回來，並以嚴厲語氣批評：「這是一條聖河！很多人在這裡沐浴。」男子處境尷尬，他沉默不語，只是雙手合十表達歉意。

影片在網上流傳，有網友批評遊客行為：「瓦拉納西的河壇既不是游泳池，也不是給聖誕派對準備的。那是濕婆神信徒沐浴聖水的地方」、「在日本，印度人如果不遵守日本的文化習俗，也會遭到同樣的對待。當我們的習俗不被尊重時，我們應該予以回擊。」

印度教信徒相信，在恆河沐浴能洗淨一切罪孽，這個文化吸引大量朝聖者和遊客前來。

警方之後表示，事件源自於誤會，雙方事後都道歉，並未立案。

文章授權轉載自《香港01》