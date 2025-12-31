「喜歡看你忍耐痛苦」病嬌美女切男友乳頭、手指 驚悚施虐細節曝光

日本2025年4月發生駭人傷人案，一名愛以cosplayer造型+病嬌妝現身的女生虐待男友成狂，竟因自己愛看男友痛苦，強力切斷對方乳頭及手指，女方及後被控傷人罪。案件12月10日在大阪地方法院審理，受害者披露更多案情細節，過程令人毛骨悚然。

根據日媒《news-postseven》的報導，23歲的被告佐藤紗希涉嫌切斷當時21歲的同居男友（化名A先生）的左側乳頭及左手尾指，並多次以拳頭毆打其耳部與鼻部附近，但被告否認全部控罪。

女方曾稱「我喜歡看你忍耐痛苦的樣子」

A先生在庭上講述了佐藤令人毛骨悚然的犯案經過。A先生表示於高中時期認識對方，當時更因對告的容貌產生好感而傳送私訊。

當時佐藤住大阪，A先生則住在關東的老家。某日，佐藤告訴A先生稱「離家出走來到東京，沒地方睡覺」，於是A先生出於好感，讓她在老家住了約一個月。那段期間，A先生曾被咬到皮膚發青，而佐藤則曾表示「我喜歡看你忍耐痛苦的樣子」等話。

受害人曾受被暴力對待報警

隨後，佐藤回到大阪，但A先生仍對對方有好感，兩人繼續有聯絡。當時佐藤身邊有另一名關係親近的男性朋友K。佐藤向A表示：「我要和傷得最深的人交往。」A先生為了爭取與其交往，親自割傷了自己的左手肘附近。

之後A先生持續追求，最終與佐藤正式交往。為方便拍拖，他還在佐藤家附近租了公寓，二人開始半同居。然而，僅僅在一個月後，A先生就因遭受暴力對待而報警。

2023年10月，因佐藤拿出菜刀鬧事，A先生報了警。當時警察雖告誡「不可以再見面」，但A先生選擇相信佐藤「不會再犯」的承諾決定不再追究。

被告曾多次承諾「不再動粗」

不過， 佐藤的承諾沒有兌現，A先生經常遭毆打，甚至耳朵軟骨被咬碎。此外，在性行為後被告曾威脅：「剛剛那是不同意性交，我要去警察局報案。」據悉，當時在偵訊過程中，佐藤被告因發怒中途離場，最終並未立案。

經歷一連串糾紛後，A先生為了保持距離，投靠熟人移居北海道。然而，在隔月（2024年7月左右），在佐藤承諾「不再動粗」、「消除上下等級關係」下，A先生決定再信對方一次，兩人又再展開同居生活。

沒收電話令受害人與外界隔絕

同居後不久，佐藤將A先生的手機、護照、存摺等鎖進保險箱，更以「跟男性傳LINE我也會嫉妒」、「無法接受你與他人接觸」等理由，不讓A先生外出工作。

由於手機被收走，A先生無法與家人聯繫。在被外界隔絕、反抗意志逐漸消失的過程中，在2024年9月，就發生了乳頭被切斷的可怕事件。

威脅不切乳頭「就滾出去」

根據A先生所述，被告當時提議：「（在跟朋友聊天時聽說）乳頭切掉好像也會長回來，所以我想切切看。」A先生當時已拒絕，但被告以「不做的話就滾出家門、分手」、「不做的就是不愛我吧」等言語要脅，迫使他勉强同意。A先生表示由於被長期洗腦「沒有我你活不下去」，他陷入了「比起被趕出家門，被切除乳頭還比較好」的極端心理。

隨後，被告以「血流出來可以馬上沖掉」且「不會弄髒房間」為由，要求A先生脫光全身走入浴室，佐藤則站在一旁的浴室洗澡處，手裡拿著美工刀或類似的小刀。A先生在庭上供稱，「被告說『我要切了喔』。切下去的時候，有一種『吱吱嘎嘎』的觸感……一開始雖然覺得痛，但很快就麻木到沒感覺了。」

隨後，佐藤將切下的乳頭拿給A先生看，並問道：「你看，這就是你的乳頭，想摸摸看嗎？」、「看吧，切掉也沒怎樣，這不就是愛的證明嗎？」

用斧頭切斷手指再沖落馬桶

在切斷乳頭約一個月後，2人發生了更嚴重的左手尾指切斷事件。A先生表示，有日佐藤情緒極度不穩定，對他施加了長達數小時的暴力。隨後，佐藤拿出了一把斧頭，「她說『既然你說愛我，那就把手指給我』。」

根據A先生的供詞，佐藤揮下斧頭，將他的左手尾指從根部附近切斷，更當著他面前，把手指丟進馬桶沖掉。不過佐藤否認指控，指斷手指是 A 先生「為了表現誠意而自殘」的結果。

日本網民對事件反應甚大，「看到警察說『現在是唯一機會』那段真的起雞皮疙瘩。」、「誰會用斧頭自殘到手指斷掉還沖進馬桶？」、「把手指沖進馬桶這點太瘋狂了，絕對不能放她出來」、「這是我看過最惡劣的傷害罪辯解」。

案件仍在審理中，預計下次審訊將在2026年2月進行，屆時將由被告佐藤本人答辯案情，勢必再引起社會高度關注。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

