花250元買二手包竟挖出「神秘寶物」 女子轉手現賺150倍

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女子在二手商店花8美元買了一個舊皮包，意外在內襯夾層中發現一條鑽石手鍊，經鑑定後以1200美元賣出。示意圖／ingimage
美國一名女子在二手商店花8美元買了一個舊皮包，意外在內襯夾層中發現一條鑽石手鍊，經鑑定後以1200美元賣出。示意圖／ingimage

到二手商店挖寶是許多人的樂趣，有時幸運女神眷顧，甚至能讓人發筆橫財。美國喬治亞州一名女子，日前陪同丈夫去二手慈善商店（Goodwill）挑選參加婚禮的襯衫時，順手買了一個僅要價8美元（約新台幣250元）的舊皮包。沒想到幾週後，她意外發現包包內襯有個破洞，伸手一探竟拉出一條鑽石手鍊，經鑑定後價值整整翻了150倍。

根據《新聞週刊》報導，來自亞特蘭大的艾琳（Erin Calkins）回憶道，當天原本只是為了幫丈夫找一件白襯衫，跑了第一家店撲空後，才轉往另一家位於較富裕社區的Goodwill碰運氣。當時她一眼相中這款皮包，雖然丈夫在一旁碎念提醒她家裡包包已經夠多了，不需要再買，但艾琳心想價格只要8美元，便堅持將其買下。

買回家幾週後，艾琳背著這個包出門購物，隨手將鑰匙丟進外側口袋，卻在取車時怎麼也撈不到鑰匙。仔細檢查後，她發現內襯破了一個洞，鑰匙滑了進去，就在她伸手進洞裡掏鑰匙時，指尖觸碰到一個冰冷的異物，拉出來一看，竟然是一條閃閃發亮的14K白金手鍊。

起初艾琳不敢置信，雖然內心激動，但仍抱持保留態度，不確定這是否為真鑽。她隨即將手鍊帶去給珠寶商鑑定，結果證實這是一條貨真價實的鑽石手鍊。珠寶商當場開價1200美元（約新台幣3萬7616元）收購，艾琳二話不說立刻答應成交。

艾琳表示，這筆錢來得正是時候，因為她不久前才剛把車子撞爛，正愁沒錢換新車，這筆意外之財剛好補貼了購車基金。事後她在網路論壇Reddit上分享這段奇遇，雖然有網友認為她賣得太快、或許能賣更高價，但艾琳認為，用8美元換回1200美元已經是她人生中最棒的二手挖寶經驗，對於結果感到相當知足與開心。

