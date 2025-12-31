快訊

忍痛缺席1活動 日本美女大臣含淚吐原因…一票人讚專業：終極犧牲

聯合新聞網／ 綜合報導
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。圖／美聯社
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。圖／美聯社

被部分日本網友暱稱為政壇少數「腐女」的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，近日因一則與動漫盛會相關的發文，再度引發討論。過去曾擔任雜誌編輯、也在遊戲開發公司負責製作與行銷的小野田，長期在社群平台分享動漫與遊戲內容，與傳統政治人物形象形成強烈反差。

日本最大同人誌展「Comic Market（Comiket）」迎來第50週年，小野田紀美日前在社群平台X」（原為Twitter）轉發官方貼文，內容寫道「Comic Market 107第一天正式開幕！50週年紀念的冬季大祭開始了」。對此，小野田也親自發文祝賀，坦言雖然因身分與安全考量無法親自參加，但仍誠心祝福參與者一切順利，並向活動50週年致上祝賀。

她在貼文中直言，考量到自身立場，若現身活動現場，勢必對警備單位與周邊造成困擾，因此只能遠遠關注，也流露出無奈心情。相關發文一出，隨即吸引不少網友留言互動。此外，小野田紀美也在留言區回應，有人詢問她是否會參加相關街頭宣傳活動，她表示未來恐怕也會持續婉拒，並向關心的民眾致歉。

另一則留言中，她更罕見分享一張2008年的舊照，回憶當年仍在業界工作時，曾以企業攤位身分參展，與團隊一起看著自己參與企劃的內容發表影片，直呼「令人懷念」。

文章底下，不少日本網友稱讚小野田的決定，「終極御宅族（動漫愛好者）的犧牲，為了讓大家能好好的享受，而選擇保持距離，感謝您的付出」、「一股敬意油然而生」、「或許您可以選擇Cosplay（角色扮演），這樣就不會被認出來」、「祝您可以買到喜歡的作品」、「大臣有這樣的考量非常專業」。

