襪子裡藏「隱形殺手」！ 4個月大嬰兒僅因一根頭髮險面臨截肢

對於家中有新生兒的父母來說，微小的細節往往可能釀成巨大危險。英國一名母親日前在幫4個月大的女兒脫襪子準備睡覺時，驚見女兒的腳趾紅腫且被一根頭髮死死纏繞。雖然緊急送醫處理，但醫生表示若再晚幾小時送達，女嬰恐怕面臨截肢命運。

根據外媒《Daily Mirror》報導，來自蘇格蘭坎伯諾爾德（Cumbernauld）的32歲母親艾瑪（Emma Devon），去年12月中旬準備幫4個月大的女兒蘿西（Rosie）換裝睡覺時，發現女兒的一根腳趾異常紅腫。仔細檢查後，她與丈夫驚恐地發現，竟是一根頭髮緊緊纏繞在腳趾上，推測這根頭髮可能早上就卡在襪子裡，隨著穿戴時間勒緊了孩子的皮膚。

夫妻倆嘗試自行移除頭髮未果，隨即將蘿西送往醫院急診，由於腳趾腫脹嚴重，連醫生試圖使用拆線刀剪斷頭髮都宣告失敗，最後不得不轉院進行緊急手術。醫生嚴肅告知艾瑪，這根頭髮已經阻斷了腳趾的血液循環，若再晚幾個小時處理，蘿西的腳趾恐將因壞死而必須截肢。

醫療團隊指出，這種情況被稱為「頭髮止血帶症候群」（Hair Tourniquet Syndrome），常見於兩歲以下的嬰幼兒。由於嬰兒皮膚嬌嫩，加上腳趾細小，一根頭髮或線頭很容易在襪子與手套中形成套索，隨著嬰兒活動越勒越緊，甚至切入皮肉深處。在蘿西的案例中，醫生手術時發現頭髮嵌入的深度遠超預期，必須切開皮膚才能將其完全移除。

所幸手術相當成功，蘿西在住院兩天後順利出院。經歷這場驚魂記後，艾瑪呼籲所有家長，除了平時幫嬰兒穿襪子前要仔細檢查是否有毛髮線頭外，家中最好常備「脫毛膏」。醫生建議，在皮膚尚未破皮流血的情況下，塗抹脫毛膏是溶解纏繞毛髮、避免使用剪刀誤傷嬰兒的最安全急救方式。