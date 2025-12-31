快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

把星巴克當自家公司？ 韓男架「三螢幕」霸佔4人座遭批：去租辦公室

聯合新聞網／ 綜合報導
針對層出不窮的佔位亂象，南韓星巴克已祭出規定，禁止顧客在店內使用多孔插座或長時間獨佔多人座位。示意圖／Ingimage
針對層出不窮的佔位亂象，南韓星巴克已祭出規定，禁止顧客在店內使用多孔插座或長時間獨佔多人座位。示意圖／Ingimage

咖啡廳是許多人放鬆或臨時辦公的場所，但若將公共空間當作私人辦公室，恐怕會引發爭議。近日南韓一名中年男子在星巴克店內不僅一人佔用四個座位，還架起筆記型電腦外加「兩台延伸螢幕」，誇張行徑引發南韓網友群起撻伐，怒批這簡直是把咖啡廳當作個人事務所。

⭐2025總回顧

據韓媒《中央日報》報導，南韓網路論壇30日有人爆料，從原PO上傳的照片中可見，這名男子坐在星巴克四人座的位置上，桌上除了筆電外，還左右各架設了一台攜帶式螢幕，形成「三螢幕」的豪華辦公配置。不僅如此，他還將厚重的外套掛在隔壁椅子上，甚至連對面的桌子也被他佔用，導致原本可供四人使用的座位區，完全被他一人獨吞。

目擊者指出，當時正值午餐尖峰時段，星巴克店內人潮眾多，但這名男子似乎對周遭等待座位的客人視若無睹，且據稱該男子每天都以同樣的方式霸佔座位，店員卻未上前制止。

貼文曝光後，引爆南韓網友怒火，紛紛留言譏諷「這根本是在開公司吧」、「想這樣搞為什麼不去租共享辦公室」、「把公共場所當自己家太自私了」；不過也有少數聲音認為，若店內客人不多，在咖啡廳唸書或工作是個人的自由。

事實上，將咖啡廳當作私人圖書館或辦公室的「佔位族」問題在南韓層出不窮。為了解決這類亂象，南韓星巴克早在去年8月就祭出新規，明令禁止顧客在店內使用印表機、設置隔板或使用多孔插座連接大量電子設備。

南韓星巴克當時公告指出，若顧客有「使用多孔插座連接多台設備」、「架設隔板建立個人空間」、「長時間留置物品佔位」或「一人獨佔多人座位」等行為，店員將會主動上前勸導制止，以維護其他顧客的權益。然而，即便規定已上路，類似的自私行為仍不時在南韓各地上演。

星巴克 咖啡廳 螢幕 辦公室 南韓

延伸閱讀

好美的星巴克杯子！6款「開運達摩冷變杯」元旦起 盲盒開抽

出國才知差很大！台人驚南韓星巴克「少了1服務」：在台被慣壞

北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

搭電梯先按什麼鍵？日本前星巴克CEO揭「黃金順序」：看出你是否為人才

相關新聞

吃香蕉噎到…男童腦損終生臥床 母控幼兒園冷處理：只因孩子沒死嗎？

根據日媒ABEMA TIMES報導，日本岩手縣北上市一名現年3歲的男童羽藤凰，2023年在幼兒園食用香蕉時不慎噎住，導致嚴重的缺氧性腦病變，如今腦部幾無功能，需終生臥床且仰賴抽痰維生。這起嚴重的校園安全事故在發生後的一年半間，竟宛如「不存在」般未被公佈或檢討，令家屬心痛控訴：「難道只因孩子還活著，就不值得重視嗎？」

襪子裡藏「隱形殺手」！ 4個月大嬰兒僅因一根頭髮險面臨截肢

對於家中有新生兒的父母來說，微小的細節往往可能釀成巨大危險。英國一名母親日前在幫4個月大的女兒脫襪子準備睡覺時，驚見女兒的腳趾紅腫且被一根頭髮死死纏繞。雖然緊急送醫處理，但醫生表示若再晚幾小時送達，女嬰恐怕面臨截肢命運。

把星巴克當自家公司？ 韓男架「三螢幕」霸佔4人座遭批：去租辦公室

咖啡廳是許多人放鬆或臨時辦公的場所，但若將公共空間當作私人辦公室，恐怕會引發爭議。近日南韓一名中年男子在星巴克店內不僅一人佔用四個座位，還架起筆記型電腦外加「兩台延伸螢幕」，誇張行徑引發南韓網友群起撻伐，怒批這簡直是把咖啡廳當作個人事務所。

超糗聖誕節！男當街搶劫10歲童「一疊鈔票」 回家傻眼：全是玩具錢

美媒12月29日報導，美國紐約一名男子聖誕節當日下午在大街上搶走一名10歲兒童手上的「金錢」，但他似乎沒料到自己只不過是搶走了一堆玩具鈔。警方其後發布通緝令，呼籲知情者與警方聯繫，以早日逮捕疑犯。對此，當地居民受訪時紛紛恥笑賊人得不償失，報應來得如此快。

大把鈔票墊泡麵？南韓掀「窮困挑戰」炫富反諷 網怒批：拿貧窮開玩笑

有南韓網友近來在社交平台Threads上發起「窮困挑戰」，一邊拍照呈現自己奢華的生活，一邊又在配文中自嘲生活貧苦，此舉很快引起網友反彈。

蛋糕怎麼分才公平？日本夫妻秀「革命性切法」 一刀切出雙贏

「蛋糕一定要平均切嗎？」這個常困擾無數家庭與情侶的節日難題，最近被一對日本夫妻用一刀徹底破解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。