把星巴克當自家公司？ 韓男架「三螢幕」霸佔4人座遭批：去租辦公室

咖啡廳是許多人放鬆或臨時辦公的場所，但若將公共空間當作私人辦公室，恐怕會引發爭議。近日南韓一名中年男子在星巴克店內不僅一人佔用四個座位，還架起筆記型電腦外加「兩台延伸螢幕」，誇張行徑引發南韓網友群起撻伐，怒批這簡直是把咖啡廳當作個人事務所。

據韓媒《中央日報》報導，南韓網路論壇30日有人爆料，從原PO上傳的照片中可見，這名男子坐在星巴克四人座的位置上，桌上除了筆電外，還左右各架設了一台攜帶式螢幕，形成「三螢幕」的豪華辦公配置。不僅如此，他還將厚重的外套掛在隔壁椅子上，甚至連對面的桌子也被他佔用，導致原本可供四人使用的座位區，完全被他一人獨吞。

目擊者指出，當時正值午餐尖峰時段，星巴克店內人潮眾多，但這名男子似乎對周遭等待座位的客人視若無睹，且據稱該男子每天都以同樣的方式霸佔座位，店員卻未上前制止。

貼文曝光後，引爆南韓網友怒火，紛紛留言譏諷「這根本是在開公司吧」、「想這樣搞為什麼不去租共享辦公室」、「把公共場所當自己家太自私了」；不過也有少數聲音認為，若店內客人不多，在咖啡廳唸書或工作是個人的自由。

事實上，將咖啡廳當作私人圖書館或辦公室的「佔位族」問題在南韓層出不窮。為了解決這類亂象，南韓星巴克早在去年8月就祭出新規，明令禁止顧客在店內使用印表機、設置隔板或使用多孔插座連接大量電子設備。

南韓星巴克當時公告指出，若顧客有「使用多孔插座連接多台設備」、「架設隔板建立個人空間」、「長時間留置物品佔位」或「一人獨佔多人座位」等行為，店員將會主動上前勸導制止，以維護其他顧客的權益。然而，即便規定已上路，類似的自私行為仍不時在南韓各地上演。