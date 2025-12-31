吃香蕉噎到…男童腦損終生臥床 母控幼兒園冷處理：只因孩子沒死嗎？

根據日媒「ABEMA TIMES」報導，日本岩手縣北上市一名現年3歲的男童羽藤凰，2023年在幼兒園食用香蕉時不慎噎住，導致嚴重的缺氧性腦病變，如今腦部幾無功能，需終生臥床且仰賴抽痰維生。這起嚴重的校園安全事故在發生後的一年半間，竟宛如「不存在」般未被公布或檢討，令家屬心痛控訴：「難道只因孩子還活著，就不值得重視嗎？」

這起悲劇發生於2023年6月，當時僅1歲多的凰小弟在幼兒園食用切成約2公分塊狀的香蕉時噎到，儘管後來恢復心跳，但因大腦缺氧時間過長，留下了嚴重的後遺症。現在的他無法說話、無法行走，甚至因腦神經受損，每天都會發作數次癲癇。

最讓父母無法接受的是行政單位的冷漠。事故發生後，市政府與園方並未對外公布此案，並遭官方質疑「屬個案問題」，且搬出日本法規上列入案件調查對象僅限於「死亡」或「對任何刺激皆無反應的意識不明」。由於凰小弟對痛覺仍有反應，因此被認定「不符合重大事故調查標準」。母親悲痛表示：「難道是因為我家孩子沒死嗎？」

最後，園方終於在2024年底與家屬面對面，並首度交出事故報告。紀錄顯示，當天上午11點17分發現男童發出痛苦聲音，中間進行急救，直到11點22分才撥打119。家屬雖心力交瘁，但仍選擇公開此事，只盼透過自家孩子的慘痛代價，喚醒社會對幼兒園食物梗塞事故的重視，避免下一個家庭受害。