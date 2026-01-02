快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名YouTuber將數量可觀的寶可夢卡牌拿去回收變現。圖為卡牌玩家交易情景。 美聯社
日本一名YouTuber將數量可觀的寶可夢卡牌拿去回收變現。圖為卡牌玩家交易情景。 美聯社

根據日媒ねとらぼ報導，日本一名專門拍攝寶可夢卡牌開箱影片的YouTuber，最近將一年來累積的大量寶可夢卡牌拿到二手連鎖書店BOOK OFF出售，沒想到回收金額出乎意料，相關影片曝光後在網路上引發熱烈討論，觀看數已突破20萬次。

YouTube頻道「ハギ老人のポケカch」平時拍攝大量拆封影片，光是2025年在影片中就開封了63盒卡牌，私下也持續拆包，導致「普通卡」越堆越多，甚至塞滿家中收納空間，乾脆一次整理出售。

正式賣卡前，他先花了約一小時挑出仍可能使用的卡片，其餘則全數打包。為了確認數量，他先量體重為63.3公斤，再抱著卡牌站上體重計，數字瞬間跳到88.2公斤，由此推算這批卡牌重量高達25公斤，份量相當驚人。

雖然很難搬運，他仍騎腳踏車把卡牌送往BOOK OFF估價，龐大的數量也讓店員當場傻眼。回家後，他透過官方App查詢結果，全部回收的金額為4890日圓（約台幣983元），連本人都直呼超出預期。他也分享，該門市的寶可夢卡計價方式是「卡牌堆疊高度每1公分10日圓（約台幣2元）」。換算後，這批卡牌若全部疊起來，高度約4.9公尺，頗為驚人。

最後，他將回收金額換成BOOK OFF點數，與原有點數合計達5178點，隨即再購買新的寶可夢卡盒。影片曝光後，網友紛紛留言表示「也不能小看普通卡」，也有人笑稱，卡牌疊起來的高度甚至比寶可夢角色固拉多（3.5公尺）還高。

寶可夢 YouTuber 網紅 日本

