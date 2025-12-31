超糗聖誕節！男當街搶劫10歲童「一疊鈔票」 回家傻眼：全是玩具錢

快訊

香港01／ 撰文：劉耀洋
美國紐約一名男子聖誕節當日下午在大街上搶走一名10歲兒童手上的「金錢」，但他似乎沒料到自己只不過是搶走了一堆玩具鈔。 示意圖／Ingimage
美媒12月29日報導，美國紐約一名男子聖誕節當日下午在大街上搶走一名10歲兒童手上的「金錢」，但他似乎沒料到自己只不過是搶走了一堆玩具鈔。警方其後發布通緝令，呼籲知情者與警方聯繫，以早日逮捕疑犯。對此，當地居民受訪時紛紛恥笑賊人得不償失，報應來得如此快。

美媒News 12 Networks報導，這宗案件於25日下午近6時發生，一名10歲男童在行走時，遭一名身份不明的男子抓住。後者搶走他手中的玩具鈔後，迅速逃離現場，事件中無人受傷。

警方發出通緝令後表示，疑犯是一名棕色皮膚的男子，上次現身時身穿黑色連帽夾克、黑色帽子及運動鞋。

對於疑犯犯案後只獲得一堆假鈔，卻要面臨通緝令，有居民笑稱：「我確實認為小偷應該受到報應，所以我想這是一種（來得）非常快的報應形式。」

另有居民受訪時，認為這是一宗離奇的案件，不明白賊人怎會分辨不到如斯明顯的假鈔。

文章授權轉載自《香港01》

