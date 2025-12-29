大把鈔票墊泡麵？南韓掀「窮困挑戰」炫富反諷 網怒批：拿貧窮開玩笑

快訊

香港01／ 撰文／藺思含
南韓網友近來發起「窮困挑戰」，一邊拍照呈現自己奢華的生活，一邊又配文自嘲生活貧苦。（圖／翻攝自Threads）
南韓網友近來發起「窮困挑戰」，一邊拍照呈現自己奢華的生活，一邊又配文自嘲生活貧苦。（圖／翻攝自Threads）

南韓網友近來在社交平台Threads上發起「窮困挑戰」，一邊拍照呈現自己奢華的生活，一邊又在配文中自嘲生活貧苦，此舉很快引起網友反彈。

引起爭議的貼文當中，有人上傳拉麵和紫菜包飯的照片，中間放有Ferrari的車鑰匙，配文當中則訴苦：「今天，我還是吃拉麵和紫菜包飯」；有人上傳一碗放在飛機桌板上的泡麵照片，上面卻放着比一大疊比泡麵高得多的5萬韓元鈔票，自稱「窮困潦倒」；還有人在豪華跑車駕駛座拍照，抱怨「沒錢加油」，或者上傳掛有許多高價藝術品的客廳照片，但稱自己除了幾張畫和狗以外一無所有。

雖然有網友指出這些貼文更像是一種諷刺而非幽默，但許多網友質疑這些「窮困挑戰」過界，不應該把貧窮當成玩笑，忽視了那些難以負擔食物、住房和醫療保障的人所承受的情感與身體負擔，批評這些人對現實當中的貧困處境認知不足。

報導指出，由於許多參與挑戰的人似乎是醫生、律師等高收入的專業人士，越來越多人將這一趨勢與南韓女作家朴婉緖1975年發佈的一篇短篇小說相類比，批判富裕階層將貧窮作為一種審美和敘事手段。

文章授權轉載自《香港01》

南韓 貧富差距

