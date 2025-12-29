快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

大蜈蚣爬上床！女生熟睡遭咬手指 嚇醒噴光整罐殺蟲劑

香港01／ 撰文：李納德
原po被咬醒後開燈，發現蜈蚣潛伏在枕頭底下。示意圖／ingimage
原po被咬醒後開燈，發現蜈蚣潛伏在枕頭底下。示意圖／ingimage

恐怖！馬來西亞1名女生近日回到家鄉，睡覺時突然被1條有手指粗的大蜈蚣噬咬食指，她驚醒後發現蜈蚣爬上床後潛伏在其枕頭下，嚇得立即起床反擊，最後幾乎噴光1罐殺蟲水才將蜈蚣殺死。

⭐2025總回顧

網友看過影片後大呼可怕，又分享曾被蜈蚣咬傷後出現發燒症狀要求醫。女生指事後出現心理陰影，在房間內要時刻四圍望，幸好她食指被咬後沒有大礙。

蜈蚣會咬人嗎？

馬來西亞傳媒《中國報》及《光明日報》等報導，當地1名女子在社交平台Threads分享自己近日回家鄉老家，清晨6時還在熟睡時，突然感覺食指到被咬。她驚醒開燈檢查，發現1條大蜈蚣潛伏在枕頭下。

躲枕頭底要噴光整罐殺蟲劑

據女生上傳的影片所見，1條有手指粗的蜈蚣躲在樓主枕頭底部，受驚的原po只敢用衣架翻開枕袋展示蜈蚣的「真身」，畫面嚇人。其後她上傳照片，可見她用1罐殺蟲劑壓住已死的蜈蚣，她形容是「戰鬥後的殘局」，幾乎噴光了一罐才殺死蜈蚣。

女生事後留陰影 四處張望怕再遇蜈蚣

畫面嚇怕許多網友，認為即使親手殺死蜈蚣也會留下心理陰影，有留言笑指看照片以為樓主是用殺蟲劑罐砸死蜈蚣。原po稱事後整日提心吊膽，在房間內要不停四圍望怕再有蜈蚣。有網友分享被咬經歷，稱曾被蜈蚣咬傷後後發燒，要到醫院留醫。更有網友聲稱自己曾在懷孕11周時被蜈蚣咬，之後身體出現不適，最終流產。

延伸閱讀：

曾不舉阿伯找「妹妹」被勸求醫！下體驚見小蟲 醫生︰優獸大都會

油麻地打冷店蠔仔粥驚現昆蟲腳！客人投訴店員串爆回應 嬲到公審

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大蜈蚣爬上床！女生熟睡遭咬手指 嚇醒噴光整罐殺蟲劑

恐怖！馬來西亞1名女生近日回到家鄉，睡覺時突然被1條有手指粗的大蜈蚣噬咬食指…

化妝是長壽秘訣？日研究曝：長者使用「2產品」可降低憂鬱、維持平衡感

愛美是女人的天性，這句話即便到了老年也同樣適用，而且好處超乎想像。一項日本最新研究發現，年長女性若保持化妝習慣，不僅能降低憂鬱風險，竟然還能增強握力與平衡感，這意味著「愛漂亮」可能就是預防長輩跌倒的秘密武器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。