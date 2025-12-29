大蜈蚣爬上床！女生熟睡遭咬手指 嚇醒噴光整罐殺蟲劑

恐怖！馬來西亞1名女生近日回到家鄉，睡覺時突然被1條有手指粗的大蜈蚣噬咬食指，她驚醒後發現蜈蚣爬上床後潛伏在其枕頭下，嚇得立即起床反擊，最後幾乎噴光1罐殺蟲水才將蜈蚣殺死。

網友看過影片後大呼可怕，又分享曾被蜈蚣咬傷後出現發燒症狀要求醫。女生指事後出現心理陰影，在房間內要時刻四圍望，幸好她食指被咬後沒有大礙。

蜈蚣會咬人嗎？

馬來西亞傳媒《中國報》及《光明日報》等報導，當地1名女子在社交平台Threads分享自己近日回家鄉老家，清晨6時還在熟睡時，突然感覺食指到被咬。她驚醒開燈檢查，發現1條大蜈蚣潛伏在枕頭下。

躲枕頭底要噴光整罐殺蟲劑

據女生上傳的影片所見，1條有手指粗的蜈蚣躲在樓主枕頭底部，受驚的原po只敢用衣架翻開枕袋展示蜈蚣的「真身」，畫面嚇人。其後她上傳照片，可見她用1罐殺蟲劑壓住已死的蜈蚣，她形容是「戰鬥後的殘局」，幾乎噴光了一罐才殺死蜈蚣。

女生事後留陰影 四處張望怕再遇蜈蚣

畫面嚇怕許多網友，認為即使親手殺死蜈蚣也會留下心理陰影，有留言笑指看照片以為樓主是用殺蟲劑罐砸死蜈蚣。原po稱事後整日提心吊膽，在房間內要不停四圍望怕再有蜈蚣。有網友分享被咬經歷，稱曾被蜈蚣咬傷後後發燒，要到醫院留醫。更有網友聲稱自己曾在懷孕11周時被蜈蚣咬，之後身體出現不適，最終流產。

