快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

蛋糕怎麼分才公平？日本夫妻秀「革命性切法」 一刀切出雙贏

聯合新聞網／ 綜合報導
蛋糕要怎麼切才皆大歡喜？一對日本夫妻示範了雙贏做法。 圖／Ingimage
蛋糕要怎麼切才皆大歡喜？一對日本夫妻示範了雙贏做法。 圖／Ingimage

「蛋糕一定要平均切嗎？」這個常困擾無數家庭與情侶的節日難題，最近被一對日本夫妻用一刀徹底破解。根據日媒LIMO報導，網友@jeeeeeeeeeeko在社群平台X上分享一種特別的切蛋糕方式，掀起網友熱烈討論，直呼「原來還可以這樣切！」，吸引超過22萬個讚。

⭐2025總回顧

發文者表示，在準備吃聖誕節蛋糕時，先生先表明他「不想要草莓巧克力裝飾」，只想吃單純的鮮奶油與海綿蛋糕。而她自己則剛好與先生相反，只對最上層的草莓和裝飾有興趣。既然雙方想要的部分完全沒有重疊，她索性直接下刀，只切下草莓與白巧克力裝飾所在的長方形區塊，其他的部分就給先生享用。

這種完全跳脫「等分切法」的做法，畫面一曝光立刻引發大量轉發。有網友說「這真是革命性的切法」、「兩個人都能同意的切法，就是最好的方式」，也有人打趣的說：「這樣切A型的人會發瘋吧？」

還有網友把這張照片變成數學題，認真計算蛋糕比例，指出剩下的蛋糕份量其實是切走那一塊的兩倍，代表先生在份量上沒吃虧，且兩人都吃到自己喜歡的部分，是真正的雙贏。更有網友從戀愛觀來分析，說「這才是真正的愛！並不一定要分享才體貼！」

草莓 巧克力 聖誕節 日本 夫妻關係

延伸閱讀

太燒錢！北海道地方焚化熊屍費用倍增 改製野味產品難解困境

加薪也請不到本國人！日本首批外籍公車駕駛來了 東京、沖繩同步上路

2、30歲達4成！日詐騙受害者大幅年輕化 專家：LINE讓人失去判斷力

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

相關新聞

蛋糕怎麼分才公平？日本夫妻秀「革命性切法」 一刀切出雙贏

「蛋糕一定要平均切嗎？」這個常困擾無數家庭與情侶的節日難題，最近被一對日本夫妻用一刀徹底破解。

大蜈蚣爬上床！女生熟睡遭咬手指 嚇醒噴光整罐殺蟲劑

恐怖！馬來西亞1名女生近日回到家鄉，睡覺時突然被1條有手指粗的大蜈蚣噬咬食指…

化妝是長壽秘訣？日研究曝：長者使用「2產品」可降低憂鬱、維持平衡感

愛美是女人的天性，這句話即便到了老年也同樣適用，而且好處超乎想像。一項日本最新研究發現，年長女性若保持化妝習慣，不僅能降低憂鬱風險，竟然還能增強握力與平衡感，這意味著「愛漂亮」可能就是預防長輩跌倒的秘密武器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。