蛋糕怎麼分才公平？日本夫妻秀「革命性切法」 一刀切出雙贏

「蛋糕一定要平均切嗎？」這個常困擾無數家庭與情侶的節日難題，最近被一對日本夫妻用一刀徹底破解。根據日媒LIMO報導，網友@jeeeeeeeeeeko在社群平台X上分享一種特別的切蛋糕方式，掀起網友熱烈討論，直呼「原來還可以這樣切！」，吸引超過22萬個讚。

發文者表示，在準備吃聖誕節蛋糕時，先生先表明他「不想要草莓和巧克力裝飾」，只想吃單純的鮮奶油與海綿蛋糕。而她自己則剛好與先生相反，只對最上層的草莓和裝飾有興趣。既然雙方想要的部分完全沒有重疊，她索性直接下刀，只切下草莓與白巧克力裝飾所在的長方形區塊，其他的部分就給先生享用。

這種完全跳脫「等分切法」的做法，畫面一曝光立刻引發大量轉發。有網友說「這真是革命性的切法」、「兩個人都能同意的切法，就是最好的方式」，也有人打趣的說：「這樣切A型的人會發瘋吧？」

還有網友把這張照片變成數學題，認真計算蛋糕比例，指出剩下的蛋糕份量其實是切走那一塊的兩倍，代表先生在份量上沒吃虧，且兩人都吃到自己喜歡的部分，是真正的雙贏。更有網友從戀愛觀來分析，說「這才是真正的愛！並不一定要分享才體貼！」