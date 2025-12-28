化妝是長壽秘訣？日研究曝：長者使用「2產品」可降低憂鬱、維持平衡感

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本研究發現，習慣化妝的年長女性，其握力與平衡感皆優於不化妝者。示意圖／Ingimage
愛美是女人的天性，這句話即便到了老年也同樣適用，而且好處超乎想像。一項日本最新研究發現，年長女性若保持化妝習慣，不僅能降低憂鬱風險，竟然還能增強握力與平衡感，這意味著「愛漂亮」可能就是預防長輩跌倒的秘密武器。

根據「每日郵報」（DailyMail）報導，這項發表於《醫療保健》（Healthcare）期刊的研究，由日本京都橘大學（Kyoto Tachibana University）的研究團隊進行，他們針對295名65歲以上的女性進行調查，希望能找出化妝對銀髮族身心健康的具體影響。研究結果顯示，約有72%的受試者保有定期化妝的習慣，其中以粉底、口紅、眼影和腮紅最為常見。

經過比對測試後，研究團隊發現驚人的差異，那些經常化妝的女性，不僅在心理健康與情緒評分上表現較佳，顯示化妝能有效降低憂鬱風險；更神奇的是，她們在體能測試中的「握力」較大，且「單腳站立」的時間也較長，這兩項指標直接反映了較佳的身體肌力與平衡能力。

為什麼在臉上塗塗抹抹能讓人變強壯？科學家分析，化妝這個行為本身能刺激觸覺、嗅覺與視覺，為大腦帶來心理上的愉悅感。更關鍵的是，化妝能提升自信心，當長輩願意精心打扮時，通常也意味著她們更樂於走出家門、參與社交活動，這種積極的生活型態無形中增加了身體活動量，進而鍛鍊了體能。

研究特別指出，使用「口紅」「畫眉毛」這兩個動作，與優異的心理功能及動態平衡感有著顯著關聯，考量到良好的平衡感是預防老年人跌倒、避免髖部骨折的關鍵，化妝或許不再只是愛美的表現，更是維持生活自理能力的重要活動。因此，下次看到家中長輩在鏡子前花時間打扮時，不妨多給予鼓勵，因為這正是她們保持身心健康、活得更獨立的秘訣。

化妝品 老年人 憂鬱 日本

