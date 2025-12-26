21歲中8.8億樂透！前加油站員工致富現況曝光 親吐退休真實心聲

快訊

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國樂透威力球平安夜開出高額頭獎，情節猶如耶誕奇蹟，前威力球得主舒茲則分享他21歲那年中獎後如何運用2800萬美元獎金進行審慎投資，守住財富自由而非破產。示意圖／AI生成
美國樂透威力球平安夜開出高額頭獎，情節猶如耶誕奇蹟，前威力球得主舒茲則分享他21歲那年中獎後如何運用2800萬美元（約新台幣8.8億元）獎金進行審慎投資，守住財富自由而非破產

美國媒體財經內幕（Business Insider）報導，舒茲（Timothy Shultz）1999年贏得2800萬美元樂透時年僅21歲，瞬間從加油站員工變成千萬富翁。為了避免步上許多樂透得主的破產後塵，他中獎後的第一步就是諮詢理財專家。

舒茲接受財經內幕專訪時回憶道：「我21歲時突然從加油站服務人員變成退休人士，我覺得自己彷彿手握魔杖，一切都變得有可能，但我也希望自己能好好理財。」

他在兌獎前先諮詢了理財專家，了解自己能花多少錢，又有多少能分給別人，「我確實幫助了許多人，但也想量入為出」。

舒茲在收到獎金前就與理財顧問制定了一項保守的投資計畫，確保光投資收益就能讓他下半輩子不愁吃穿，「我主要是投資股票、債券和共同基金」。

負責協助樂透得主進行財務規畫的富國銀行（WellsFargo）顧問爾溫（Emily Irwin）告訴財經內幕，這正是中獎人應該做的事情。

她也建議中獎者盡快組成一支財務規畫團隊，「你必須慎重考慮選擇熟悉高淨值及超高淨值人士稅務規畫方式的專家」。

在安排好投資事務後，舒茲指自己把錢花在協助家人、買車和旅行，他甚至能重返大學研讀電影跟新聞傳播，實現自己的夢想。

舒茲表示，他現在多把閒暇時間花在運動、製作自己的podcast以及經營YouTube頻道「樂透、夢想與財富」（Lottery, Dreams, and Fortune），講述其他樂透得主的故事。

他說：「YouTube是帶來一些收入，但我靠投資就能過活。」

即使做出諸多良好的投資決策，舒茲仍對錯失某項投資標的感到懊悔，「我真希望自己幾年前就投資比特幣，不過這也是我對運用這筆獎金唯一感到遺憾的地方」。

美國樂透威力球平安夜開出高額頭獎，情節猶如耶誕奇蹟，前威力球得主舒茲則分享他21歲那年中獎後如何運用2800萬美元（約新...

