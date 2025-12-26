534億賣掉公司…暖心老闆發74億獎金給540名員工 有人當場退休

美國路易斯安那州一間工廠的老闆賣掉了公司，以17億美元（約新台幣534億元） 成功出售。令人感動的是，他在洽談併購時堅持要將所得的15%直接分給員工，在公司被併購以後，公司裡540名全職員工總共能領到2.4億美元（約新台幣74億元）的獎金，每名員工平均領到約44.3萬美元（約新台幣1392萬元）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這位慷慨的老闆是Fibrebond公司前執行長沃克（Graham Walker）。在洽談併購案時，他向買方開了一條「不容談判」的條件，要買家撥出15%的收購金分給員工。沃克表示，之所以這麼做是想回饋員工對公司的用心。他強調，這些基層員工雖然沒有公司股票，卻陪著公司度過火災重建、泡沫經濟崩盤與幾近破產的危機，「如果不分（收購金）給他們，我會過意不去。」

今年六月，員工陸續收到與獎金相關的密封信件，不少人看了反應宛如「中樂透」，有員工以為是惡作劇，有的員工則是嚇得癱軟在座位上。資深員工凱伊（Lesia Key）拆信後激動落淚，她已經在Fibrebond工作29年，最初時薪才5.35美元（約新台幣168元）。她感動地說，以前只能靠薪水苦撐，現在終於能夠「好好生活」。拿到這筆鉅款後，她不只能直接付清房貸，還能在鎮上開一間夢想中的精品店，讓她十分開心。

另一名越南移民員工布萊克威爾（Hong Blackwell）也領到了數十萬美元，當下她立刻決定退休。她先幫丈夫買了一輛新車，剩下的錢決定存起來養老。由於這筆獎金規模實在太驚人，連帶帶動了當地小鎮的經濟。鎮長驚訝地表示，因為員工都在還債、裝修房子或買東西，讓鎮上的零售業業績大幅成長。

Fibrebond是當地老字號的家族企業，過去曾因祝融險些倒閉。當時沃克的父親就堅持在停工期間照發薪水，奠定了公司的忠誠文化，如今兒子延續父親的慷慨與用心，讓員工的付出獲得了超乎想像的回報。