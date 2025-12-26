邊直播邊開車撞死人 美國網紅竟上網募款要網友給「心理假」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
女子邊開車邊直播撞死人，竟還厚臉皮上網募款。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一名TikTok網紅邊開車邊直播，不幸撞死了一名下班回家的男子。令人驚訝的是，女子在撞死路人以後，不但沒有悔意，還在社群媒體上募款，稱自己需要「放心理假」，冷血行徑令人傻眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名本名泰妮莎（Tynesha McCarty-Wroten）的網紅，在網路上以「茶水時間」（Tea Tyme）的帳號名稱經營TikTok帳號。11月3日，她開著休旅車經過芝加哥郊區小鎮時，還一邊對著手機直播，結果不慎撞上59歲的達倫‧盧卡斯（Darren Lucas）。

當時盧卡斯正結束工作，走在下班回家的路上，沒想到卻因泰妮莎不注意路況直接撞上。雖然泰妮莎當時留在現場並報警，但她向警方撒謊，聲稱自己撞上盧卡斯時是綠燈，並且拒絕交出手機。盧卡斯在送醫後傷重不治，幸好直播影片能替盧卡斯聲張正義。

在事發當時的直播影片中能聽見一聲巨響，泰妮莎對著手機瘋狂大叫：「X！X！我撞到人了！」當時車上還坐著一名8歲孩童，害怕地問：「那是什麼？」許多熱心網友向警方檢舉並附上直播影片，可以說是為泰妮莎的犯行留下鐵證。

不僅如此，警方也在調閱監視器時發現，泰妮莎不僅闖了紅燈，還在行車間非法使用手機。但諷刺的是，案發三天後，泰妮莎再度上傳影片向網友「募款」，她宣稱自己因為意外而「心靈受創」，在休息期間請求網友金援，誇張行徑令網友看不下去。

目前泰妮莎被控「魯莽殺人罪」及「違規使用通訊設備致死罪」。她已經遭到拘留，被裁定不得保釋。

