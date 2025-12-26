新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

台灣美食遠近馳名，無論是小吃、點心、飲料都相當有特色，讓許多外國旅客來台嘗鮮。近日，日本一名部落客分享，自己再度品嘗「台灣親子丼」並大讚超美味。台灣饕客們本還懷疑什麼是「台灣親子丼」，沒想到看到照片後忍不住笑翻，直呼「是這樣沒錯，但不是這樣」。

日本部落客「紅毛的健（紅毛の健）」時常在社群平台分享各類台灣美食，日前他發文分享，「好久沒吃到台灣的親子丼了！好美味！」。但從照片可見，「紅毛的健」吃的應該是火雞肉飯配滷蛋，是台灣常見的餐點組合，但他卻幽默地以「台灣親子丼」稱呼，貼文一出隨即掀起討論。

饕客們紛紛留言直呼，「第一次聽到這個說法，好可愛」、「這個說法好有趣喔」。也有人吐槽，「是這樣沒錯，但不是這樣」、「概念上沒問題，但還是覺得怪怪的」。更有專業網友跳出來分析，「火雞肉、雞蛋，親戚丼」、「台灣的雞肉飯有雞肉跟火雞肉兩種，滷蛋通常是雞蛋，但有時也會用鴨蛋，其實真的不好判斷」。

其實，「紅毛的健」已不是第一次大啖「台灣親子丼」，早在2023年他就曾經發過類似的貼文，並在當時引發熱烈討論。而回顧他過往的貼文，今（2025）年2月時他亦曾光顧位於高雄的「郭嘉義火雞肉飯」，與現在的貼文對比，店家碗上花紋幾乎一模一樣，有可能是再度走訪同一家店。

【台湾振り返り】

・郭 嘉義火鶏肉飯（高雄）

苓雅夜市がある苓雅二路沿いにある火鶏肉飯のお店！

エシャロットが良いアクセントになって美味しかったですね！

ザーサイ？の塩分が効いた下水湯も美味しい！

注文票があるので、それを持ってテーブルに座ります

記入後、店員に渡します

支払いは食後に pic.twitter.com/CzZx8HNDsz — 紅毛の健 (@redhairblog_ken) 2025年2月14日

「紅毛的健」經營的「紅毛的台灣blog」，以高雄為中心介紹台灣，並親自走訪、分享多款在地美食。過去的文章提到，「紅毛的健」第一次造訪台灣是2015年9月，當時就被高雄深深吸引，更因此幾乎每個月都會來台打卡一次。