快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

何時訪陸？鄭麗文盼落在這時間點 坦言要去就要見習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣擁有許多美食，吸引外國人來台朝聖。圖為高雄瑞豐夜市。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
台灣擁有許多美食，吸引外國人來台朝聖。圖為高雄瑞豐夜市。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

台灣美食遠近馳名，無論是小吃、點心、飲料都相當有特色，讓許多外國旅客來台嘗鮮。近日，日本一名部落客分享，自己再度品嘗「台灣親子丼」並大讚超美味。台灣饕客們本還懷疑什麼是「台灣親子丼」，沒想到看到照片後忍不住笑翻，直呼「是這樣沒錯，但不是這樣」。

⭐2025總回顧

日本部落客「紅毛的健（紅毛の健）」時常在社群平台分享各類台灣美食，日前他發文分享，「好久沒吃到台灣的親子丼了！好美味！」。但從照片可見，「紅毛的健」吃的應該是火雞肉飯滷蛋，是台灣常見的餐點組合，但他卻幽默地以「台灣親子丼」稱呼，貼文一出隨即掀起討論。

饕客們紛紛留言直呼，「第一次聽到這個說法，好可愛」、「這個說法好有趣喔」。也有人吐槽，「是這樣沒錯，但不是這樣」、「概念上沒問題，但還是覺得怪怪的」。更有專業網友跳出來分析，「火雞肉、雞蛋，親戚丼」、「台灣的雞肉飯有雞肉跟火雞肉兩種，滷蛋通常是雞蛋，但有時也會用鴨蛋，其實真的不好判斷」。

其實，「紅毛的健」已不是第一次大啖「台灣親子丼」，早在2023年他就曾經發過類似的貼文，並在當時引發熱烈討論。而回顧他過往的貼文，今（2025）年2月時他亦曾光顧位於高雄的「郭嘉義火雞肉飯」，與現在的貼文對比，店家碗上花紋幾乎一模一樣，有可能是再度走訪同一家店。

「紅毛的健」經營的「紅毛的台灣blog」，以高雄為中心介紹台灣，並親自走訪、分享多款在地美食。過去的文章提到，「紅毛的健」第一次造訪台灣是2015年9月，當時就被高雄深深吸引，更因此幾乎每個月都會來台打卡一次。

日本 美食 火雞肉飯 滷蛋

延伸閱讀

平安夜大禮！台灣人下訂「1500根鋼鐵香蕉」 日廠商驚喜出貨

台北跨年卡司公布 網翻出20年前豪華陣容：沒寫名字「化成灰都認得」

台灣品牌出事…行動電源「1型號」傳爆炸起火 業者緊急召回

中國限縮陸客赴日旅遊 京都市內飯店出現「前所未有」降價

相關新聞

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

台灣美食遠近馳名，無論是小吃、點心、飲料都相當有特色，讓許多外國旅客來台嘗鮮。近日，日本一名部落客分享，自己再度品嘗「台灣親子丼」並大讚超美味。台灣饕客們本還懷疑什麼是「台灣親子丼...

影／俄男尾牙挑戰液態氮調酒 胃部「爆炸」險喪命

俄羅斯莫斯科一場公司尾牙發生恐怖意外，一名調酒師為了製造效果，在調配調酒時加入液態氮，試圖製造出雲霧繚繞的視覺效果。沒想到，一名男賓客在液態氮尚未完全揮發前就急著乾杯，結果導致液態氮在胃裡瞬間膨脹，使他胃部當場炸裂受傷。

土耳其男愛在社群撩妹按讚 妻子告上法院判准離婚還獲賠

土耳其法院近日做出一起震撼各界的判決，一名女子因為不滿丈夫在社群媒體上頻繁幫女性辣照按讚，氣得向法院提出離婚訴訟。法院認定丈夫的行為已構成婚姻信任破裂，不只判准兩人離婚，丈夫還得支付妻子賠償金。

韓戰時疏散北韓難民「勝利號」誕生5名聖誕寶寶 人生際遇曲折

1950年12月底，7200噸的三層貨輪「梅瑞迪斯勝利號」(SS Meredith Victory)協助疏散1萬4000...

平安夜大禮！台灣人下訂「1500根鋼鐵香蕉」 日廠商驚喜出貨

位於日本廣島的製造商 IRON FACTORY IKEDA 近日再次成為社群話題主角，原因是他們開發的全球獨創商品「鋼鐵香蕉」在台灣又掀起熱潮。官方透露，今年平安夜，台灣消費者一口氣下單 1500 根，讓廠商既驚訝又好奇。

台灣也有犀牛化石！竟開啟世界百年科學研究

國立臺灣博物館即日起至2026年5月31日推出的特展「臺灣有犀」，正是以臺灣古犀牛化石為核心，回顧發現與研究的歷程，並呈現臺博館扮演的關鍵角色。透過回溯百年犀牛化石被挖掘、研究與展示的百年歷程，觀眾得以一窺臺灣自然史研究在制度面與學術面的逐步積累。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。