平安夜大禮！台灣人下訂「1500根鋼鐵香蕉」 日廠商驚喜出貨

位於日本廣島的製造商「IRON FACTORY IKEDA」近日再次成為社群話題主角，原因是他們開發的全球獨創商品「鋼鐵香蕉」在台灣又掀起熱潮。官方透露，今年平安夜，台灣消費者一口氣下單1500根，讓廠商既驚訝又好奇。

「鋼鐵香蕉」其實是一款外型酷似香蕉的鐵鎚。最初在2019年，廠商將菲律賓產香蕉內部金屬化處理，製作出「香蕉槌」；之後應顧客需求，2020年推出香蕉鐵鎚DX，全長約20公分、重1.5公斤，不僅能敲釘子，還標榜可在攝氏1000度環境下使用。

價格方面，小支3287日圓（約新台幣675元），大支1萬1877日圓（約新台幣2441元），售價「11877」正好呼應日文諧音「いいバナナ」（好香蕉）。有趣的是，官方2023年就曾因為停不下來的訂單在X提問：「台灣的朋友們，你們想要怎麼使用它呢？」

台灣網友也曾在臉書「日本行銷最前線」熱烈討論，不少人歪樓「比較好奇它的重量好不好敲」、「這真的很懂啊！好適合買來當聖誕節交換禮物用」、「我是想到車窗擊破器」、「以後應該常常在急診室看到」、「我要這個怪東西」、「結果買家的商品照來源都是急診室的X光片」。

平安夜的貼文下方還出現網紅「四叉貓」提問「我也想購買一個，請問在台灣要怎麼訂購呢」，官方則回覆目前可以在蝦皮購買。