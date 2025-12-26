快訊

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

平安夜大禮！台灣人下訂「1500根鋼鐵香蕉」 日廠商驚喜出貨

聯合新聞網／ 綜合報導
平安夜有台灣人下單1500根「鋼鐵香蕉」。 圖／擷自X「IRON FACTORY IKEDA」
平安夜有台灣人下單1500根「鋼鐵香蕉」。 圖／擷自X「IRON FACTORY IKEDA

位於日本廣島的製造商「IRON FACTORY IKEDA」近日再次成為社群話題主角，原因是他們開發的全球獨創商品「鋼鐵香蕉」在台灣又掀起熱潮。官方透露，今年平安夜，台灣消費者一口氣下單1500根，讓廠商既驚訝又好奇。

「鋼鐵香蕉」其實是一款外型酷似香蕉的鐵鎚。最初在2019年，廠商將菲律賓產香蕉內部金屬化處理，製作出「香蕉槌」；之後應顧客需求，2020年推出香蕉鐵鎚DX，全長約20公分、重1.5公斤，不僅能敲釘子，還標榜可在攝氏1000度環境下使用。

價格方面，小支3287日圓（約新台幣675元），大支1萬1877日圓（約新台幣2441元），售價「11877」正好呼應日文諧音「いいバナナ」（好香蕉）。有趣的是，官方2023年就曾因為停不下來的訂單在X提問：「台灣的朋友們，你們想要怎麼使用它呢？」

台灣網友也曾在臉書「日本行銷最前線」熱烈討論，不少人歪樓「比較好奇它的重量好不好敲」、「這真的很懂啊！好適合買來當聖誕節交換禮物用」、「我是想到車窗擊破器」、「以後應該常常在急診室看到」、「我要這個怪東西」、「結果買家的商品照來源都是急診室的X光片」。

平安夜的貼文下方還出現網紅四叉貓」提問「我也想購買一個，請問在台灣要怎麼訂購呢」，官方則回覆目前可以在蝦皮購買。

平安夜大禮！台灣人下訂「1500根鋼鐵香蕉」 日廠商驚喜出貨

台灣也有犀牛化石！竟開啟世界百年科學研究

國立臺灣博物館即日起至2026年5月31日推出的特展「臺灣有犀」，正是以臺灣古犀牛化石為核心，回顧發現與研究的歷程，並呈現臺博館扮演的關鍵角色。透過回溯百年犀牛化石被挖掘、研究與展示的百年歷程，觀眾得以一窺臺灣自然史研究在制度面與學術面的逐步積累。

影／美國老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

聖誕節到了，就連警察開單都要看對象！美國俄亥俄州（Ohio）12月20日發生一起「超現實」的攔檢事件。員警執行測速勤務時，攔下一輛轎車檢驗，沒想到車窗一搖下，駕駛座上坐的竟然是「聖誕老人」，讓網友都忍不住開玩笑說聖誕老人大概是急著去送禮，才會不小心超速。

夫妻年收360萬元也離不起婚！ 英國吹「不分居離婚」風潮

英國近幾年開始吹起一股「離婚不分居」的風潮，不僅是明星離婚後不分居繼續同住，也有越來越多中產階級的夫妻因為負擔不了離婚後獨居的生活，在簽字離婚後，依然住在同一個屋簷下。

不到3公分…男子罹罕病擁「最小陰莖」 淚訴遭女伴嘲笑成日常

美國北卡羅萊納州一名男子自認擁有「全球最小陰莖」，在接受訪問之後，影片更在社群媒體瘋傳。他坦言，不到3公分的長度不僅讓他至今仍是處男，更曾因脫下褲子後遭到女生當眾嘲笑，讓他留下巨大的心理陰影。

英國男挑戰聖誕歌馬拉松 連唱42小時不睡覺打破金氏世界紀錄

英國一名男子為了打破金氏世界紀錄，挑戰連續42小時不間斷演唱聖誕歌曲，兩天下來他唱了684首歌，甚至唱到產生幻覺、邊唱邊睡，最終成功刷新紀錄。

