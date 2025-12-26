快訊

影／俄男尾牙挑戰液態氮調酒 胃部「爆炸」險喪命

聯合新聞網／ 綜合報導
男子飲用液態氮調酒後胃壁爆裂受傷。示意圖，非當事人。圖／ingimage
俄羅斯莫斯科一場公司尾牙發生恐怖意外，一名調酒師為了製造效果，在調配調酒時加入液態氮，試圖製造出雲霧繚繞的視覺效果。沒想到，一名男賓客在液態氮尚未完全揮發前就急著乾杯，結果導致液態氮在胃裡瞬間膨脹，使他胃部當場炸裂受傷。

ODDITYCENTRAL報導，這場聚會在莫斯科一家名為「權力遊戲」（Igra Stolov）的工作室舉辦。當天現場請來調酒師，還特地用「液態氮調酒」當作噱頭吸引賓客，想不到卻發生意外。

原來這種調酒是利用液態氮的低溫特性快速冷卻飲品，在冷卻過程中，液態氮還會產生像乾冰一樣的煙霧，增加視覺效果。雖然液態氮本來就常被用作創意料理，但通常必須等氣體完全揮發後才能飲用，調酒師卻完全沒告知現場賓客。

影片中，受害的38歲男子拿著紙杯，帥氣地一口乾掉冒煙的調酒，但不到幾秒他的鼻腔就噴出濃濃白煙，隨即面露痛苦、身體蜷曲倒地。當地媒體報導，男子喝下液態氮飲品後，氣體在體內迅速膨脹，導致他的胃壁不堪負荷，當場「爆炸」。

醫護人員趕抵現場後將他緊急送醫，並緊急手術縫補胃部，男子目前狀況已經穩定，但是否留下後遺症仍有待觀察。今（2025）年初在俄羅斯聖彼得堡也發生過類似慘案，一名23歲女子因為喝下含有液態氮的汽水，導致食道嚴重灼傷。

專家警告，液態氮的溫度低達零下196°C，若不慎誤食，可能會在體內汽化產生壓力，不僅會造成凍傷，更有可能像這次意外一樣，直接把內臟炸穿。雖然目前國內並未立法禁止食物中添加液態氮，民眾在購買食品飲料時，還是小心為上，應確認內容物安全再食用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

