聽新聞
0:00 / 0:00
土耳其男愛在社群撩妹按讚 妻子告上法院判准離婚還獲賠
土耳其法院近日做出一起震撼各界的判決，一名女子因為不滿丈夫在社群媒體上頻繁幫女性辣照按讚，氣得向法院提出離婚訴訟。法院認定丈夫的行為已構成婚姻信任破裂，不只判准兩人離婚，丈夫還得支付妻子賠償金。
⭐2025總回顧
據ODDITYCENTRAL報導，這起離奇的官司發生在土耳其凱塞里市（Kayseri）。一名姓名縮寫為「HB」的女子向法院訴請離婚，因為她再也不能忍受丈夫「SB」一直以來對她言語羞辱和冷暴力。更讓女子受不了的是，丈夫整天沉迷社群媒體，瘋狂幫其他女性的清涼照按讚，甚至還留言「撩妹」，讓女子大受打擊。女子的律師認為，丈夫的行為已經嚴重違反婚姻的忠誠義務，讓妻子精神受創，對丈夫提出告訴。
不過丈夫SB不但沒有反省，還反過來控訴妻子羞辱公公，認為妻子嫉妒心太強導致他名譽受損。不過法院在深入調查後，認定丈夫的過失程度明顯較高，最後判處妻子勝訴。
法官在法庭上指出，雖然在網路上點讚看似無傷大雅，但頻繁且具暗示性的互動會使配偶喪失安全感，進而破壞婚姻。法院判處丈夫每月需支付750土耳其里拉（約新台幣550元）的贍養費，並要支付妻子8萬土耳其里拉（約新台幣 58,000元）賠償金。雖然丈夫不服上訴，但仍遭法院駁回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言