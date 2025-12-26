土耳其男愛在社群撩妹按讚 妻子告上法院判准離婚還獲賠

土耳其法院近日做出一起震撼各界的判決，一名女子因為不滿丈夫在社群媒體上頻繁幫女性辣照按讚，氣得向法院提出離婚訴訟。法院認定丈夫的行為已構成婚姻信任破裂，不只判准兩人離婚，丈夫還得支付妻子賠償金。

據ODDITYCENTRAL報導，這起離奇的官司發生在土耳其凱塞里市（Kayseri）。一名姓名縮寫為「HB」的女子向法院訴請離婚，因為她再也不能忍受丈夫「SB」一直以來對她言語羞辱和冷暴力。更讓女子受不了的是，丈夫整天沉迷社群媒體，瘋狂幫其他女性的清涼照按讚，甚至還留言「撩妹」，讓女子大受打擊。女子的律師認為，丈夫的行為已經嚴重違反婚姻的忠誠義務，讓妻子精神受創，對丈夫提出告訴。

不過丈夫SB不但沒有反省，還反過來控訴妻子羞辱公公，認為妻子嫉妒心太強導致他名譽受損。不過法院在深入調查後，認定丈夫的過失程度明顯較高，最後判處妻子勝訴。

法官在法庭上指出，雖然在網路上點讚看似無傷大雅，但頻繁且具暗示性的互動會使配偶喪失安全感，進而破壞婚姻。法院判處丈夫每月需支付750土耳其里拉（約新台幣550元）的贍養費，並要支付妻子8萬土耳其里拉（約新台幣 58,000元）賠償金。雖然丈夫不服上訴，但仍遭法院駁回。