影／美國老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮
聖誕節到了，就連警察開單都要看對象！美國俄亥俄州（Ohio）12月20日發生一起「超現實」的攔檢事件。員警執行測速勤務時，攔下一輛轎車檢驗，沒想到車窗一搖下，駕駛座上坐的竟然是「聖誕老人」，讓網友都忍不住開玩笑說聖誕老人大概是急著去送禮，才會不小心超速。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，富爾頓郡（Fulton County）的官方臉書上傳了一段員警隨身攝影機拍攝的影片。影片中分局的副警長走向車輛，駕駛下車時卻是一位扮成聖誕老人的老翁，讓副警長也忍不住意外大叫：「聖誕老人！」原來這對夫妻穿著聖誕裝扮，是為了去給上班中的女兒一個驚喜。
按照美國法律規定，聖誕老人主動告知警長他持有「隱蔽攜帶武器許可證」（意指身上有攜帶武器，但已經依法申請）。副警長半開玩笑地問：「聖誕老人也要配槍？現在的日子真是不好過啊！」「聖誕老婆婆」則在旁邊幽默回應：「北極已經不像以前那麼單純了！」
「聖誕老人」向副警長坦言，自己因為一時沒有注意儀表板，才會差點超速。副警長則開玩笑說，如果真的給聖誕老人開單，今年肯定會被記在「頑皮清單」上，拿不到聖誕禮物了。而聖誕老人也再次開玩笑回應：「我會叫魯道夫去對付你」。
警方在臉書貼上影片表示，檢驗過後發現「聖誕老人」並沒有超速，他們幽默的配上敘述：「好險雪橇沒有限速！我們只給了口頭警告，聖誕節還是會照常舉行，大家行車平安。」不少網友看了都認為過程實在太好笑了，讓員警的聖誕節留下一個奇妙的回憶。
