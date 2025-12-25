夫妻年收360萬元也離不起婚！ 英國吹「不分居離婚」風潮

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
英國有越來越多夫妻離婚卻不分居，好節省住房等開銷。示意圖／ingimage

英國近幾年開始吹起一股「離婚不分居」的風潮，不僅是明星離婚後不分居繼續同住，也有越來越多中產階級的夫妻因為負擔不了離婚後獨居的生活，在簽字離婚後，依然住在同一個屋簷下。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國北約克郡一對夫妻凱特（Kate）與克里斯汀（Christian）已經結婚20年了。現年49和47歲的他們，其實早就離婚幾年，但在外人眼中，他們卻還是一對模範夫妻。原來就算婚姻早就破裂，他們依然不分居也不簽字，而這一切只因為他們「窮到離不起婚」。

這種被稱為「不分居離婚」（No-split divorce）的現象正席捲全英國。凱特坦言，雖然兩人住在有著四間臥室的大房子，但生活成本持續飆漲、房價高得嚇人，加上還要扶養青春期的兩個女兒，如果選擇分開，絕對會讓生活水準瞬間崩盤。

其實兩人的收入並不差，他們的年收入約8.5萬英鎊（約新台幣360萬元），在當地屬於中產階級。不過凱特無奈的表示，這樣的薪水在高通膨的陰影之下，「根本算不了什麼」。為了維持生活，關係已經破裂的兩人選擇用新方法同住。他們已經分房住，家事也有明確的分工，就像年輕時分租公寓一樣的同住方式。

雖然一家人還是會一起吃晚餐，不過為了省錢，他們現在也幾乎不外食。凱特說，自己並不是為了過奢侈的生活才不搬離，這樣的決定也只是讓生活有最低水準，如果要分居，未來女兒去上駕訓班、買車等費用全都付不出來。

凱特並不是少數個案，由於薪資漲幅跟不上能源、食品與燃料的價格，許多離婚的夫妻都卡在「分家即破產」的現實考量。凱特自己身邊就有四、五個朋友也正經歷相同窘境。也因為物價實在太高，越來越多夫妻可能還會加入離婚不分居的行列，成為一股新時代趨勢。

