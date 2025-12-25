不到3公分…男子罹罕病擁「最小陰莖」 淚訴遭女伴嘲笑成日常

美國北卡羅萊納州一名男子自認擁有「全球最小陰莖」，在接受訪問之後，影片更在社群媒體瘋傳。他坦言，不到3公分的長度不僅讓他至今仍是處男，更曾因脫下褲子後遭到女生當眾嘲笑，讓他留下巨大的心理陰影。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，36歲的菲利浦斯（Michael Phillips）患有一種醫學上稱為「小陰莖症」（Micropenis）的罕見疾病。根據克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）的定義，成年男性勃起後若小於9.32公分（3.67英吋）即符合此項診斷。菲利浦斯的尺寸只有不到3公分（短於1英吋），這種情況通常是胚胎發育時期缺乏睪固酮導致，全球僅有約0.6%的男性受到影響。

菲利浦斯回憶，青春期時他一直以為自己只是「大器晚成」，總想著有一天會突然發育，沒想到奇蹟從未發生。最令他心碎的一次經歷是在高中時期，當時一名女孩親眼見到他的「小傢伙」後，竟當場大笑出聲。這次打擊讓他從此對約會失去勇氣，後來就算嘗試親熱時，也因為完全無法放入而失敗告終，讓36歲他依然保有童貞。

菲利浦斯說，讓他覺得最難面對的其實不是尺寸，而是要和另一半開口的那種尷尬。他一直到就醫發現這是醫學上的「罕見疾病」後才稍微釋懷，他認為社會上普遍對這類疾病缺乏認識，常誤以為就是「天生比較小」，忽略了背後的生理因素。

現在的他選擇正向面對，甚至開玩笑說想去申請「金氏世界紀錄」（Guinness World Records），成為全世界最小尺寸的保持人。他表示，自己選擇要繼續過著快樂的生活，也願意和信任的人分享。他希望透過自己的故事，鼓勵其他有相同困擾的男性走出陰影。