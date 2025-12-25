快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

不是金屬！機場「1穿搭」超母湯 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

聯合新聞網／ 綜合報導
TSA指出，充滿節慶氣氛的「亮片、水鑽、金屬服飾」雖然吸睛，卻可能讓旅客在安檢關卡付出額外時間成本，甚至接受爆裂物殘留檢測或全身搜查。示意圖／AI生成
TSA指出，充滿節慶氣氛的「亮片、水鑽、金屬服飾」雖然吸睛，卻可能讓旅客在安檢關卡付出額外時間成本，甚至接受爆裂物殘留檢測或全身搜查。示意圖／AI生成

國定假期接連登場，不少民眾規畫在年末出國旅遊機場人潮預料再度湧現。不過，美國機場安檢單位近日特別提醒旅客，搭機當天的穿著可能比想像中更關鍵。美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）透過社群平台發布公告指出，充滿節慶氣氛的「亮片、水鑽、金屬服飾」雖然吸睛，卻可能讓旅客在安檢關卡付出額外時間成本，甚至接受爆裂物殘留檢測或全身搜查。

⭐2025總回顧

根據「紐約郵報（New York Post）」報導，TSA在臉書貼文中直言，機場使用的全身掃描儀「並不喜歡閃亮亮的東西」，包括常見於聖誕毛衣或節慶服裝上的亮粉、金屬線、亮片、水鑽與珠飾等，都可能觸發警示系統，導致旅客被要求二次檢查，「我們不想澆熄你的節慶光芒，但真的不建議穿著閃亮的節日毛衣來機場」。

貼文曝光後，立刻引來大量網友分享「慘痛經驗」，紛紛苦笑提醒：「沒有亮片、沒有水鑽，否則你會體驗人生最徹底的一次安檢。」有旅客留言舉例，曾因一件鑲滿亮片的電影主題T恤，不僅被要求脫上衣，還兩度接受爆裂物殘留檢測，直到返程才知道真正原因。也有人坦言，自己某次穿著布料混有零星亮線的襯衫，而被要求接受完整全身搜查，還被安檢人員婉轉建議「永遠不要再穿來機場」。

報導指出，這類事件並非個案，而是安檢系統對高反射或不規則材質的正常反應。因此建議計畫出國的旅客，選擇簡單、無閃亮配飾的服裝，不僅能加快通關速度，也能避免不必要的尷尬與延誤。

安檢 機場 出國旅遊 服裝

延伸閱讀

成人網站熱搜飆升203% 聖誕老人成「性幻想」對象

不用再硬撐！經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

耶誕壓力爆表！資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

原來按服務鈴超NG？ 前空姐曝「要水」潛規則：避免傳染效應

相關新聞

不是金屬！機場「1穿搭」超母湯 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

國定假期接連登場，不少民眾規畫在年末出國旅遊，機場人潮預料再度湧現。不過，美國機場安檢單位近日特別提醒旅客，搭機當天的穿著可能比想像中更關鍵。美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）透過社群平台發布公告指出，充滿節慶氣氛的「亮片、水鑽、金屬服飾」雖然吸睛，卻可能讓旅客在安檢關卡付出額外時間成本，甚至接受爆裂物殘留檢測或完整全身搜查。

成人網站熱搜飆升203% 聖誕老人成「性幻想」對象

聖誕節對許多人來說，都是交換禮物、和親友相聚的最佳時刻。不過國外有一群人過聖誕節的方式則特別不同。這群人被稱為「聖誕老人愛好者」（Santaphiles），他們認為聖誕老人有著獨特的性吸引力，甚至還有年長的男模特兒靠扮成「時尚聖誕老人」賺進大把鈔票。

謠言害人！俄羅斯少年抽自己血喝想補鐵 下場狂吐鮮血險送命

網路謠言差點鬧出人命！俄羅斯一名少年，因為在網路上看到一段宣稱「喝血補鐵」的影片，竟然信以為真抽自己的血飲用，結果少年身體出現嚴重反應，不只急性中毒嘔吐，吐出來的還都是鮮血。

遊日瘋狂抽中「大耳狗烤箱」！一番賞頭獎湧現大量苦主：求帶走

去日本旅行，不少人都會試抽一番賞，想抽隻公仔或小掛飾留念。近日社交平台Threads湧現大批香港人，分享自己在日本中到頭獎，而獎品竟是一個烤箱，結果演變成一場哭笑不得的的「大耳狗烤箱之亂」，引起網民熱議。

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

根據日媒富士電視台報導，19日傍晚於東京都西東京市的一處民宅內，發現有四人倒臥其中，隨後確認死亡。死者分別為36歲的母親、就讀高中的16歲大兒子，以及兩個就讀小學、分別為11歲和9歲的兒子。據警方調查，母親與大兒子身上均有刀傷，而年紀較小的兩個兒子頸部留有遭勒斃的痕跡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。