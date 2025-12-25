不是金屬！機場「1穿搭」超母湯 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

國定假期接連登場，不少民眾規畫在年末出國旅遊，機場人潮預料再度湧現。不過，美國機場安檢單位近日特別提醒旅客，搭機當天的穿著可能比想像中更關鍵。美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）透過社群平台發布公告指出，充滿節慶氣氛的「亮片、水鑽、金屬服飾」雖然吸睛，卻可能讓旅客在安檢關卡付出額外時間成本，甚至接受爆裂物殘留檢測或全身搜查。

根據「紐約郵報（New York Post）」報導，TSA在臉書貼文中直言，機場使用的全身掃描儀「並不喜歡閃亮亮的東西」，包括常見於聖誕毛衣或節慶服裝上的亮粉、金屬線、亮片、水鑽與珠飾等，都可能觸發警示系統，導致旅客被要求二次檢查，「我們不想澆熄你的節慶光芒，但真的不建議穿著閃亮的節日毛衣來機場」。

貼文曝光後，立刻引來大量網友分享「慘痛經驗」，紛紛苦笑提醒：「沒有亮片、沒有水鑽，否則你會體驗人生最徹底的一次安檢。」有旅客留言舉例，曾因一件鑲滿亮片的電影主題T恤，不僅被要求脫上衣，還兩度接受爆裂物殘留檢測，直到返程才知道真正原因。也有人坦言，自己某次穿著布料混有零星亮線的襯衫，而被要求接受完整全身搜查，還被安檢人員婉轉建議「永遠不要再穿來機場」。

報導指出，這類事件並非個案，而是安檢系統對高反射或不規則材質的正常反應。因此建議計畫出國的旅客，選擇簡單、無閃亮配飾的服裝，不僅能加快通關速度，也能避免不必要的尷尬與延誤。