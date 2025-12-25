英國男挑戰聖誕歌馬拉松 連唱42小時不睡覺打破金氏世界紀錄

英國一名男子為了打破金氏世界紀錄，挑戰連續42小時不間斷演唱聖誕歌曲，兩天下來他唱了684首歌，甚至唱到產生幻覺、邊唱邊睡，最終成功刷新紀錄。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國格洛斯特（Gloucester）的63歲男子普切斯（Dave Purchase）是一名烘焙坊老闆，他曾經擔任郵輪和劇場歌手，擁有一副好歌喉。他從12月10日午夜開嗓，一路唱到12月12日傍晚6點，終於打破金氏世界紀錄。

根據金氏世界紀錄規定，普切斯每小時只能休息5分鐘，或連續唱4小時來換取20分鐘的喘息時間，而且每首歌之間也只能停頓20秒，才能打破之前紀錄。他的歌單包含《Last Christmas》、《Jingle Bells》等38首經典名曲，光是這幾首歌，他就在挑戰期間連唱18輪。

挑戰進行到12日凌晨4點時，普切斯的體力也來到臨界點，他受訪時回憶表示，自己當下已經快要崩潰，因為睡眠不足，他開始產生幻覺，甚至還邊唱歌邊打瞌睡。幸好天亮之後，支持他的民眾又陸續抵達現場替他加油，現場熱鬧的氣氛和尖叫聲讓他再次充滿了電，終於堅持到最後一刻。

其實這次挑戰不只是普切斯的個人體能測試，更是一場溫馨的社區盛事。當天有失智症合唱團與兒童合唱團加入伴唱，甚至有人特地扮成聖誕歌曲中的角色到場助陣。普切斯表示，這場挑戰不只替當地商圈吸引人氣，也讓許多陌生人因此認識成為好友。

先前的紀錄保持人是奈及利亞的奧拉通吉（Ewaoluwa Olatunji），她在2023年底創下31小時的紀錄。目前普切斯已將挑戰的影片、計時表與照片等證據交給金氏世界紀錄官方，如果正式認證，他就會以領先11小時的成績，成為新一代的「聖誕歌王」。