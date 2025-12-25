快訊

二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

台灣品牌出事…行動電源「1型號」傳爆炸起火 業者緊急召回

不是金屬！機場「1穿搭」超母湯 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

英國男挑戰聖誕歌馬拉松 連唱42小時不睡覺打破金氏世界紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
男子挑戰連續唱聖誕歌42小時，成功打破世界紀錄。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子挑戰連續唱聖誕歌42小時，成功打破世界紀錄。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名男子為了打破金氏世界紀錄，挑戰連續42小時不間斷演唱聖誕歌曲，兩天下來他唱了684首歌，甚至唱到產生幻覺、邊唱邊睡，最終成功刷新紀錄。

⭐2025總回顧

據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國格洛斯特（Gloucester）的63歲男子普切斯（Dave Purchase）是一名烘焙坊老闆，他曾經擔任郵輪和劇場歌手，擁有一副好歌喉。他從12月10日午夜開嗓，一路唱到12月12日傍晚6點，終於打破金氏世界紀錄。

根據金氏世界紀錄規定，普切斯每小時只能休息5分鐘，或連續唱4小時來換取20分鐘的喘息時間，而且每首歌之間也只能停頓20秒，才能打破之前紀錄。他的歌單包含《Last Christmas》、《Jingle Bells》等38首經典名曲，光是這幾首歌，他就在挑戰期間連唱18輪。

挑戰進行到12日凌晨4點時，普切斯的體力也來到臨界點，他受訪時回憶表示，自己當下已經快要崩潰，因為睡眠不足，他開始產生幻覺，甚至還邊唱歌邊打瞌睡。幸好天亮之後，支持他的民眾又陸續抵達現場替他加油，現場熱鬧的氣氛和尖叫聲讓他再次充滿了電，終於堅持到最後一刻。

其實這次挑戰不只是普切斯的個人體能測試，更是一場溫馨的社區盛事。當天有失智症合唱團與兒童合唱團加入伴唱，甚至有人特地扮成聖誕歌曲中的角色到場助陣。普切斯表示，這場挑戰不只替當地商圈吸引人氣，也讓許多陌生人因此認識成為好友。

先前的紀錄保持人是奈及利亞的奧拉通吉（Ewaoluwa Olatunji），她在2023年底創下31小時的紀錄。目前普切斯已將挑戰的影片、計時表與照片等證據交給金氏世界紀錄官方，如果正式認證，他就會以領先11小時的成績，成為新一代的「聖誕歌王」。

金氏世界紀錄 聖誕節

延伸閱讀

別戴耳機聽音樂睡覺！ 神經科醫生示警：增失智風險

成人網站熱搜飆升203% 聖誕老人成「性幻想」對象

謠言害人！俄羅斯少年抽自己血喝想補鐵 下場狂吐鮮血險送命

社交能力恐退化！研究：三成青少年寧找AI聊心事也不找真人

相關新聞

不是金屬！機場「1穿搭」超母湯 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

國定假期接連登場，不少民眾規畫在年末出國旅遊，機場人潮預料再度湧現。不過，美國機場安檢單位近日特別提醒旅客，搭機當天的穿著可能比想像中更關鍵。美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）透過社群平台發布公告指出，充滿節慶氣氛的「亮片、水鑽、金屬服飾」雖然吸睛，卻可能讓旅客在安檢關卡付出額外時間成本，甚至接受爆裂物殘留檢測或完整全身搜查。

英國男挑戰聖誕歌馬拉松 連唱42小時不睡覺打破金氏世界紀錄

英國一名男子為了打破金氏世界紀錄，挑戰連續42小時不間斷演唱聖誕歌曲，兩天下來他唱了684首歌，甚至唱到產生幻覺、邊唱邊睡，最終成功刷新紀錄。

鄰居家貓把他家花園當公廁 英國男氣到告上法院

英國一戶人家因為不滿隔壁鄰居的貓常跑來自家便溺，多次嘗試和鄰居溝通。不過即使溝通多次，也嘗試用各種方法驅貓，貓咪還是常常跑到自家，讓男子氣得一狀告上英國高等法院，希望能阻止貓咪亂跑。

成人網站熱搜飆升203% 聖誕老人成「性幻想」對象

聖誕節對許多人來說，都是交換禮物、和親友相聚的最佳時刻。不過國外有一群人過聖誕節的方式則特別不同。這群人被稱為「聖誕老人愛好者」（Santaphiles），他們認為聖誕老人有著獨特的性吸引力，甚至還有年長的男模特兒靠扮成「時尚聖誕老人」賺進大把鈔票。

謠言害人！俄羅斯少年抽自己血喝想補鐵 下場狂吐鮮血險送命

網路謠言差點鬧出人命！俄羅斯一名少年，因為在網路上看到一段宣稱「喝血補鐵」的影片，竟然信以為真抽自己的血飲用，結果少年身體出現嚴重反應，不只急性中毒嘔吐，吐出來的還都是鮮血。

遊日瘋狂抽中「大耳狗烤箱」！一番賞頭獎湧現大量苦主：求帶走

去日本旅行，不少人都會試抽一番賞，想抽隻公仔或小掛飾留念。近日社交平台Threads湧現大批香港人，分享自己在日本中到頭獎，而獎品竟是一個烤箱，結果演變成一場哭笑不得的的「大耳狗烤箱之亂」，引起網民熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。