鄰居家貓把他家花園當公廁 英國男氣到告上法院

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因為鄰居家貓常到自家花園便溺，氣得告上高等法院。示意圖／ingimage
英國一戶人家因為不滿隔壁鄰居的貓常跑來自家便溺，多次嘗試和鄰居溝通。不過即使溝通多次，也嘗試用各種方法驅貓，貓咪還是常常跑到自家，讓男子氣得一狀告上英國高等法院，希望能阻止貓咪亂跑。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，威爾斯凱菲利郡（Caerphilly）31歲男子威廉森（Richard Williamson），長期受到鄰居帕森斯（Suzanne Parsons）養的兩隻貓咪騷擾。這兩隻貓經常跑到威廉森家中花園閒晃，更常常在草皮上留下「黃金」，讓家中環境因此變得髒亂。

威廉森說，自己已經多次和鄰居溝通，但對方卻毫無作為。他使用人道方式驅逐貓咪，卻依然沒有任何效果，讓他覺得十分頭痛。他心力交瘁地向法庭抱怨，說自己心理健康嚴重受到貓咪影響，每天醒來都充滿恐懼，想著自己可能又要清理貓糞。他憤怒地說，自己已經受夠要天天幫別人的寵物擦屁股，實在忍無可忍，才會決定訴諸法律。

據法庭文件顯示，威廉森早在2024年10月就曾向當地議會發信檢舉。他在信件中表示，貓咪的行為已經造成「騷擾和環境健康威脅」，家中近期有新生兒誕生，讓他更加擔心貓咪可能會造成健康影響。

高等法院的法官賈曼（Milwyn Jarman）表示，地方議會可能只關注貓咪「自由走動的權利」，忽略了貓咪的排泄物可能造成健康危害或騷擾。由於目前判決仍未出爐，這場「人貓草皮保衛戰」可能還要持續一段時間。

