快訊

「張文是我哥」男揚言要在台中殺千人 南投檢警拘提聲押

耶誕壓力爆表！資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

傳輝達暫停測試…英特爾18A製程現疑慮 盤前股價重挫

謠言害人！俄羅斯少年抽自己血喝想補鐵 下場狂吐鮮血險送命

聯合新聞網／ 綜合報導
少年聽信謠言喝自己的血，讓自己中毒狂吐差點喪命。示意圖，非當事人。圖／ingimage
少年聽信謠言喝自己的血，讓自己中毒狂吐差點喪命。示意圖，非當事人。圖／ingimage

網路謠言差點鬧出人命！俄羅斯一名少年，因為在網路上看到一段宣稱「喝血補鐵」的影片，竟然信以為真抽自己的血飲用，結果少年身體出現嚴重反應，不只急性中毒嘔吐，吐出來的還都是鮮血。

⭐2025總回顧

ODDITYCENTRAL報導，莫斯科這名17歲少年，因為在網路上聽信謠言，認為喝血可以讓體格更強壯及補鐵，決定異想天開拿針筒抽自己的血來喝，沒想到「大補帖」喝下肚後，少年的身體開始迅速惡化，讓他極度不適。他開始發燒並劇烈嘔吐，吐出來的全是鮮血。家人見狀嚇壞，趕緊將少年送醫治療。

醫生檢查以後詢問，才知道少年是在社群媒體上看見相關影片，以為喝血可以補鐵，所以才做出這種愚蠢的行為。醫生康德拉欣（Andrei Kondrakhin）受訪時表示，人類的胃部不能消化血液，血液中含有大量的鐵，直接進入腸胃會產生強烈的刺激作用。血液進入腸胃後，身體會認為是「侵入物質」，這種方式根本不可能補鐵，反而只會造成身體不適。

這名少年雖然保住一命，卻也成為「網路偏方不可信」的活教材。不少網友留言吐槽：「「他覺得體內缺鐵，所以乾脆把體內的鐵抽出來喝掉，真是個天才！」也有人感嘆：「現在高中都沒教人體構造嗎？」醫師呼籲，缺鐵應透過正規醫療管道或專業營養建議補足，民眾千萬別隨便聽信網路謠言。

※謠言勿信，錯誤行為請勿模仿！

延伸閱讀

愛犬死亡捨不得 亞馬遜主管砸百萬元靠基因複製寵物

別戴耳機聽音樂睡覺！ 神經科醫生示警：增失智風險

美國一啦啦隊金牌教練對逾10名女童伸魔爪 面臨165年刑期

社交能力恐退化！研究：三成青少年寧找AI聊心事也不找真人

相關新聞

謠言害人！俄羅斯少年抽自己血喝想補鐵 下場狂吐鮮血險送命

網路謠言差點鬧出人命！俄羅斯一名少年，因為在網路上看到一段宣稱「喝血補鐵」的影片，竟然信以為真抽自己的血飲用，結果少年身體出現嚴重反應，不只急性中毒嘔吐，吐出來的還都是鮮血。

成人網站熱搜飆升203% 聖誕老人成「性幻想」對象

聖誕節對許多人來說，都是交換禮物、和親友相聚的最佳時刻。不過國外有一群人過聖誕節的方式則特別不同。這群人被稱為「聖誕老人愛好者」（Santaphiles），他們認為聖誕老人有著獨特的性吸引力，甚至還有年長的男模特兒靠扮成「時尚聖誕老人」賺進大把鈔票。

遊日瘋狂抽中「大耳狗烤箱」！一番賞頭獎湧現大量苦主：求帶走

去日本旅行，不少人都會試抽一番賞，想抽隻公仔或小掛飾留念。近日社交平台Threads湧現大批香港人，分享自己在日本中到頭獎，而獎品竟是一個烤箱，結果演變成一場哭笑不得的的「大耳狗烤箱之亂」，引起網民熱議。

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

根據日媒富士電視台報導，19日傍晚於東京都西東京市的一處民宅內，發現有四人倒臥其中，隨後確認死亡。死者分別為36歲的母親、就讀高中的16歲大兒子，以及兩個就讀小學、分別為11歲和9歲的兒子。據警方調查，母親與大兒子身上均有刀傷，而年紀較小的兩個兒子頸部留有遭勒斃的痕跡。

聖誕老人有學校？獲金氏世界紀錄認證 年產300名新人

美國密西根州米德蘭（Midland）有一間低調卻歷史悠久的「聖誕老人」學校，每年都會為有志投身扮演聖誕老人的人士提供課程，這間名為Charles W. Howard Santa Claus School的學校，成立於1937年，曾在2021年獲《金氏世界紀錄》認證為「世上最老的聖誕老人學校」。如今這間學校每年都會有300名「畢業生」投身扮演聖誕老人的行列。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。