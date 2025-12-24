遊日瘋狂抽中「大耳狗烤箱」！一番賞頭獎湧現大量苦主：求帶走

去日本旅行，不少人都會試抽一番賞，想抽隻公仔或小掛飾留念。近日社交平台Threads湧現大批香港人，分享自己在日本中到頭獎，而獎品竟是一個烤箱，結果演變成一場哭笑不得的的「大耳狗烤箱之亂」，引起網友熱議。

近日有網友在Threads發文表示自己在日本「本來想玩一下抽一番賞，順便帶份伴手禮給喜歡大耳狗的外甥女」，卻抽到頭獎大耳狗烤箱。原意可能只是想抽隻公仔或小掛飾留念，結果卻「一抽入魂」擊中全盤只有兩台的麵包烤箱。帖文一出隨即引來回應，原來這並非單一事件，有不少網友稱自己同樣抽到烤箱。

其實今次「大耳狗冬日cafe」一番賞的獎品相當豐富，除了這個令人頭痕的麵包烤箱外，還有攬枕、毛毯、收納盒及毛公仔掛飾等。但無論是在福岡、大阪還是北海道，香港人中到頭獎的機率似乎異常地高。面對這次「烤箱之亂」，網友都紛紛表示「到底這個烤箱有多喜歡香港人？」、「是不是全日本的庫存都在等著跟香港人一起回家？」

但由於烤箱連包裝體積巨大，既不能當手提行李上機，寄艙又要額外付費，成本不低。加上日本電器的電壓與香港不同，想要帶回香港使用就必須要配變壓器「火牛」，而分分鐘「那隻牛比那台機器還貴」。因此有人建議抽中之後最好即時在日本轉手賣出，亦有遊客無奈表示自己實在帶不走這份大獎，希望能免費轉贈給當地的有緣人。

有不少網友分享相同經歷，表示「一番賞的電器真的很喜歡讓香港人中獎」。原來「一番賞受害者」遍布各大系列，有人在抽Hello Kitty一番賞時抽中一部小丸子機；有人抽Melody時抽中一部風扇，甚至有人試過抽中大耳狗床墊。獎品雖然精美，但面對運勢和電壓問題，只能說這份好運氣真的太沉重。

延伸閱讀：

Yahoo熱搜2025年10大潮語排行榜出爐 67上榜！第1位你一定講過

香港KOL教日本便利店快速換錢法遭狠批 日媒警告:操作不當賠重金

文章授權轉載自《香港01》