東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

聯合新聞網／ 綜合報導
東京發生兩起高度相關命案。犯罪示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage
東京發生兩起高度相關命案。犯罪示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage

根據日媒富士電視台報導，19日傍晚於東京都西東京市的一處民宅內，發現有4人倒臥其中，隨後確認死亡。死者分別為36歲的母親、就讀高中的16歲大兒子，以及2個就讀小學、分別為11歲和9歲的兒子。據警方調查，母親與大兒子身上均有刀傷，而年紀較小的兩個兒子頸部留有遭勒斃的痕跡。

案件的發現過程也充滿疑點。調查顯示，在4人遺體被發現前夕，這名母親曾與丈夫透過LINE及電話聯繫。但通話結束後，丈夫多次回撥均無法接通。由於大門深鎖，且屋內傳出不明聲響，遂向警方報案。針對此部分，警視廳初步研判極有可能是母親攜子輕生。

正當警方對母子4人命案展開調查時，案件卻出現驚人發展。22日晚間7時左右，警方進入東京都練馬區一處公寓搜索，赫然發現屋內衣櫃中有一具男性遺體。經確認身分，死者為27歲的上班族中窪新太郎。法醫檢驗發現，中窪的腹部、背部及大腿等處，布滿了十多處遭利刃刺殺的傷口，明顯遭到殺害。

警方指出，中窪新太郎為19日命案的該名母親友人，且死者陳屍地點正是由她簽約承租，顯示兩起命案之間存在高度關聯。目前警視廳已將中窪死亡一案斷定為殺人事件，正深入追查這名母親與遇害男子之間的關係，試圖拼湊出這起造成5人死亡、橫跨兩地的複雜命案真相。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

命案 殺人 東京 日本

