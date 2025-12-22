離奇失蹤7年…日少婦留下2月大女嬰人間蒸發 醫推測恐「解離性漫遊」

未解決的懸案背後，往往是家屬無盡的等待與煎熬。日本網站《弁護士JPニュース》報導，2018年發生在群馬縣東吾妻町的一樁離奇失蹤案，當事人至今仍無音訊。一名當時年僅27歲的主婦山野小梢（音譯），在家人外出農忙期間，將出生僅兩個月的女兒獨留家中後離奇失蹤。這起充滿謎團的「神隱」事件，即便經過警方大規模搜查，7年後的今天仍未發現任何蛛絲馬跡。

案發日2018年11月3日，正值農家一年一度的稻米收割日。山野小梢的家屬全員出動前往兩公里外的田地收割，獨留她在家中照顧女兒。下午1點52分，丈夫接到妻子的電話，提到庭院水龍頭沒關，丈夫回應那是山泉水、沒關係後，妻子語氣平靜地說了聲「那你們加油」，這竟成為兩人最後的對話。傍晚5點家人返家時，驚見家中空無一人，僅剩兩個月的女嬰、摺疊整齊的衣物，以及正在充電的手機和錢包。警方獲報後隨即動員150人及警犬搜山，除了有鄰居目擊她在家人返家前15分鐘，曾獨自往住家反方向步行外，就此人間蒸發。

究竟是什麼原因讓一位母親拋下愛女？外界推測與產後心理狀態有關。據悉，這對夫妻感情和睦，但個性纖細敏感、追求完美的小梢在產後因哺乳不順備感壓力，曾多次向丈夫哭訴「沒自信育兒」。精神科醫師分析，她極可能處於「解離性漫遊」（Dissociative Fugue）狀態，因過度壓力啟動大腦防衛機制，導致失憶或無意識的逃離熟悉環境。即便後來恢復意識，也常因「拋家棄子」的罪惡感而不敢回家。雖然這7年間，曾有消息指稱在埼玉縣的卡拉OK店或東京燒肉店見過疑似她的身影，但最後都未能證實。

這起懸案發生至今，當年被留下的女嬰如今已7歲，但家屬始終未放棄希望，期盼奇蹟出現的那一刻。