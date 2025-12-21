飛機廁所很髒 空姐提醒4時間點避免如廁：最好戴口罩

快訊

香港01／ 撰文／程朗天
搭飛機示意圖。 圖／ingimage
旅遊出差坐飛機、搭飛機，大家必定有在飛機上去廁所的經驗。有空姐向媒體透露，飛機廁所最骯髒的4個時間，想避免去污糟（骯髒的意思）邋遢或衛生情況不理想的洗手間，不妨聽聽空姐提示，尤其是搭長途機的乘客。

搭飛機長途機4大時間避免去廁所

據英國鏡報報導，一名曾在大型航空公司工作過的前空姐分享，飛機上看似乾淨衛生，卻暗藏大量肉眼不見的細菌。她提醒大家最好不要靠着窗戶長時間睡覺，因為無數名前機乘客的頭髮及雙手可能接觸過窗框、窗邊、窗口遮光板，令窗戶最容易藏污納垢惹細菌。

此外，機上的廁所含菌量高，乘客請勿以為機上廁所會經常有人清潔，因為航空業界最講求營業額，換言之即乘客周轉數量，愈多客、密密飛（密集飛行），便愈好生意。這同時意味着航程緊接航程之間，由於空勤人員缺乏時間打理衛生，機上的廁所不能夠被徹底及深入地消毒和清潔。

如果怕污糟，坐飛機強忍不上廁所似乎不可能。但如果想避開最骯髒、氣味最臭的時間，這名前空姐也有貼心的叮囑。

以下4個時間避免上飛機廁所︰

1.起飛前（特別是長途機）

2.將降落（特別是長途機）

3.遇氣流熄燈後

4.剛用餐後

以上時間最多乘客會使用洗手間，因此最有可能變得骯髒及有不良異味。另外，飛機遇氣流時會禁止乘客離座，當「安全帶」燈熄滅後，通常也有較多的乘客去廁所。至於，用餐後也是常去廁所的時間，因為飛機餐通常是高脂、高鈉食物，容易令腸胃敏感的人不舒服而要「光顧」廁所。

去廁所最佳時間派餐前

該名空姐亦提到，最好上廁所的時間是將派餐前，因為此段時間去廁所的人最少。與此同時最好帶口罩，因為機上廁所是「黑廁」，沒有窗，抽風系統也沒有帶到乾淨的空氣入內，而且空氣流通又差，加上機上的乘客並非每人會冚廁板（蓋馬桶蓋的意思）沖廁。因此，她建議大家帶口罩如廁，不只可以遮擋臭味，亦可防止吸入廁所內在空氣中飄浮的細菌。

文章授權轉載自《香港01》

