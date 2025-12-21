加拿大聖誕老人自詡「羅賓漢」 打劫超市將贓物分給窮人

快訊

香港01／ 撰文／王海
2025年12月20日，一群聖誕老人近日率領一眾精靈闖入加拿大滿地可（Montreal）一間超市，將價值數千加元的食品裝滿購物袋，然後逃之夭夭。 圖擷自IG@soulevementsdufleuve
聖誕節臨近，一群聖誕老人近日率領一眾戴上面具的精靈，闖入加拿大蒙特利爾（Montreal，又譯滿地可）一間超市，將價值數千加元的食品裝滿購物袋，然後消失在夜色中。該組織其後發聲明指，這些食品將分發給有需要的人，並表示這場「羅賓漢式」的行動旨在突顯百物騰貴的社會現狀，這場通脹危機已讓不少加拿大人不勝負荷，難以負擔生活的基本必需品。

英國《衛報》12月19日報導，大約40名來自「巷仔羅賓漢」（法語：Robins des Ruelles，英文意思是Robins of the Alleys）的組織成員參與了15日（周一）晚上的搶劫案。

該組織於18日（周四）發表聲明，題為「當飢餓讓手段正當化」（When hunger justify the means），聲明中寫道：「我們不得不拚命工作，僅僅是為了能夠從那些利用通脹為藉口牟取暴利的連鎖超市購買食物。」

在加拿大安大略省（Ontario）和魁北克省（Quebec）擁有八個主要食品雜貨店品牌的Metro公司在聲明中表示，店鋪盜竊是犯罪行為，不可接受。發言人表示，價格上漲受到多種因素的影響，包括全球供應鏈中斷、大宗商品價格波動、國際貿易環境變化和店鋪盜竊。

報道指，三家企業控制加拿大絕大多數的雜貨店，近年來獲利屢創新高。儘管政府對其牟取暴利表示關注，但這些公司聲稱，雖然利潤接近歷史最高水平，但利潤率卻在下降。

「巷仔羅賓漢」在聲明中強調：「少數幾家企業挾持着我們的生活基本必需品。他們不斷壓榨民眾，盡可能地賺取金錢，僅僅因為他們有能力這樣做。對我們來說，這就是盜竊，他們就是強盜。」

他們又指，已在16日（周二）晚上將部分食品雜貨放在公共廣場的一棵聖誕樹下，並表示其餘的將透過社區食物銀行分發。

文章授權轉載自《香港01》

