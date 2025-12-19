快訊

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

北車、中山隨機攻擊案 嫌犯張文行凶動線為何？蔣萬安回應

70元租礦地奇蹟翻身！印度貧困青年挖出「15克拉鑽石」 為姊妹圓婚禮夢

香港01／ 撰文／陳楚遙
2025年12月，兩名印度中央邦（Madhya Pradesh）潘納（Panna）地區青年在70元租用的礦地，挖出一顆重達15.34克拉的鑽石。（Facebook@Opemsuo Radio）
2025年12月，兩名印度中央邦（Madhya Pradesh）潘納（Panna）地區青年在70元租用的礦地，挖出一顆重達15.34克拉的鑽石。（Facebook@Opemsuo Radio

印度中央邦（Madhya Pradesh）潘納（Panna）——在這個以鑽石礦藏聞名卻被貧困籠罩的地區，近日誕生一則現代「淘金記」。兩名當地青年以極低成本200盧比（約新台幣70元）租下一塊礦地，竟在三周內發現一顆價值不菲的鑽石，他們的命運或因此改變。

24歲哈蒂克（Satish Khatik）和23歲穆罕默德（Sajid Mohammad）近期在他們租用的一小塊礦地上，發現一顆重達15.34克拉的鑽石。經鑽石鑑定師評估，這顆寶石級鑽石的市場價值約在500萬至600萬印度盧比（約新台幣176萬至211萬元）。

潘納地區礦業官員帕特爾（Ravi Patel）證實這一發現，並稱讚兩人運氣極好：「他們在11月19日才租下這塊地，幸運的是，他們在幾周內就有如此收穫。」

發現者哈蒂克經營一家肉類店鋪，穆罕默德則以販賣水果為生，兩人是一對兒時好友，均來自貧困家庭。他們租用礦地的動力，是難以承擔家中姊妹的婚禮費用。

「我們微薄的收入根本跟不上開支，」穆罕默德坦言在潘納，儘管地下蘊藏著礦產，但居民長期面臨缺水、失業等挑戰。邦政府以象徵價格出租小塊礦地，成為許多家庭寄託希望的普遍方式。穆罕默德的父親和祖父曾挖掘數十年，卻只找到「灰塵和石英碎片」。

與當地大多數人一樣，兩位青年利用業餘時間，完全依靠手工挖坑、篩洗、仔細翻找，在成千上萬的石頭中尋覓鑽石，他們無疑是幸運兒。據報導，這顆鑽石將在政府組織的季度拍賣會中拍賣，吸引印度各地乃至海外買家競投。

他們表示，尚未考慮將這筆意外之財用於購地、擴大生意或搬遷到更大的城市，「我們現在的重點就是為姊妹們籌辦婚禮」。

河南公司成功造出156卡人造鑽石！培育僅需7天 比進口貨便宜75%

周大福推「私人訂製」吸客 明年首季增T·MARK鑽石列印相片服務

文章授權轉載自《香港01》

印度 鑽石 婚禮 拍賣會

延伸閱讀

證實在WTO起訴印度資通訊關稅措施 大陸：已向印方提出磋商請求

不顧監管機構示警 印度散戶盲目追捧 AI 股

只用13天撤走2800人！全球震撼畫面重現　坎城影帝挑戰不可能救援任務

印尼火山噴發 警戒升至最高級 日本緊盯有無海嘯

相關新聞

70元租礦地奇蹟翻身！印度貧困青年挖出「15克拉鑽石」 為姊妹圓婚禮夢

印度中央邦（Madhya Pradesh）潘納（Panna）——在這個以鑽石礦藏聞名卻被貧困籠罩的地區，近日誕生一則現代「淘金記」。兩名當地青年以極低成本200盧比（約新台幣70元）租下一塊礦地，竟在三周內發現一顆價值不菲的鑽石，他們的命運或因此改變。

涉帶12歲女兒赴日賣淫…泰婦人被台灣拘留中 將被遣返回國

一名泰國籍母親涉嫌帶12歲女兒到日本賣淫而被日本與泰國當局追查。而這名泰國母親因為涉入其他賣春案目前被台灣當局拘留。泰國...

日本沖繩國際通1死命案 死者兒被捕後獲不起訴「關鍵理由曝光」

日本沖繩縣那霸市牧志地區知名的國際通沿線一間飯店今年9月曾發生命案，一名20歲男子疑似殺害父親後，被依殺人罪嫌移送法辦。...

威廉王子曬1家5口燦笑聖誕卡 旁邊開滿水仙花 代表1意義

英國BBC報導，英國王儲威廉王子和夫人凱特公布今年聖誕賀卡，一張新的全家福照片將作為賀卡照片。

國會淪格鬥場？墨西哥女議員互毆、扯頭髮 他勸架不成無奈卡中間

墨西哥國會大樓周一（12月15日）爆發激烈肢體衝突，多名女議員在議會大廳講台前互相推撞、...

愛犬死亡捨不得 亞馬遜主管砸百萬元靠基因複製寵物

離世的愛犬也能「復活」再回來？美國洛杉磯一名女子失去愛犬之後，因為過於悲痛不斷尋找能夠獲得安慰的方法。她意外發現一家公司能夠「複製愛犬」，透過基因複製技術將愛犬「生回來」，為此她不惜砸下5萬美元（約新台幣157萬元）複製愛犬出來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。